Während in Europa noch über die Restitution vondiskutiert wird, gehtganz eigene Wege in dervon Raub- und Kolonialkunstwerken, schreibt Minh An Szabó de Bucs in der. Laut Unesco sollen sich noch etwain mehr als 200 Museen in 47 Ländern befinden, immer wieder ersteigertenauch Artefakte zu gigantischen Preisen, so Szabo de Bucs weiter. Sie verweist dabei auch auf einen Artikel des Journalisten Alex Palmer, der vonin die ostasiatischen Sammlungen europäischer Museen berichtet. Kompromisse will China in jedem Fall nicht eingehen: "Die Handels- und aufstrebende Weltmacht hat mittlerweile die nötigen Mittel, um die versprengten Schätze 'zu holen', so die wörtliche Übersetzung der chinesischen Zeichen für Repatriierung. Schon vor zehn Jahren wurde die Repatriierung des chinesischen Kulturerbes zur Staatssache erklärt und seitdem massiv vorangetrieben. Denn nur so kann aus chinesischer Sicht die damals von westlichen Mächten zugeführte Demütigung wieder rückgängig gemacht werden. Nur so wirdauf Augenhöhe respektiert werden."