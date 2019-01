Es häufen sich die Reflexionen über die. Gestern schon legte der irische Autoreinen Essay über die zwiespältige Figur des Exzentrikers vor (unser Resümee ). Heute erinnert in derdaran, dass der Brexit nicht das erste Desasterwar - Nummer 1 ist für ihn der chaotische Rückzug Britanniens aus. Und noch jetzt schwinge ein ferner Klang des Kolonialismus in der unlösbaren Brexit-Problematik mit: "In einer grotesken Ironie haben sich die, Englands erste Kolonie, verfügten Grenzen als größter Stolperstein für die englischen Brexiteers erwiesen, die der imperialen Großartigkeit nachjagen. Darüber hinaus steht Großbritannien selbst vor der Gefahr der Spaltung, wenn der Brexit, eine vor allem englische Forderung, durchgesetzt wird und schottische Nationalisten ihre Forderung nach Unabhängigkeit bekräftigen."Und morgen ist sagt der Statistiker und Yougov-Gründerim: Er hat errechnet, dass rein demografisch gesehen durch dasund das hinzukommende Wahlrecht fürab morgen einebestehen sollte - selbst wenn die jungen Wähler nur zu 65 Prozent zur Wahl gehen: "700.000 Bürger erreichen im Jahr das Wahlalter. Bei einer Wahlbeteiligung von 65 Prozent, bedeutet das 455.000 Wähler pro Jahr. Die Umfragen von YouGov ergeben, dass ganzevon ihnen für Remain stimmen würden und 13 Prozent für Leave." DieKolumnistin Polly Toynbee folgert daraus , dass so bald wie möglich ein zweites Referendum abgehalten werden sollte.hat mehrere Texte zusammen mitgeschrieben und auch in eigenen Texten einigevon Europa-Politikern wie Walter Hallstein und Jean Monnet wiedergegeben. Sie habe sie meist wohl von Menasse gehabt und für plausibel gehalten, sagt sie im Gespräch mit Martin Reeh von der. Auf die Frage, warum sie ihre Quellen nicht überprüft habe, antwortet sie nicht ganz ohne Gift für ihre Kritiker: "Das war Nachlässigkeit von mir, dafür entschuldige ich mich. Das hat mir schon geschadet und wird mir weiter schaden. Vielleicht habe ich die Quellen nicht nachgesehen, weil sich die Zitate fest im Gedächtnis verankert haben. Etwas, das man nicht mehr infrage stellt und auch lange Zeit von niemandem infrage gestellt wurde. Bis sich die Einstellung zu den Zitaten ändert, so dass auf einmal jemand anfängt nachzubohren - weil es auf einmal ein Interesse gibt,infrage zu stellen."Die Politologinund ihr Mitarbeiterbeklagen in dernicht-rechtsstaatliche Mittel auf der Insel Melilla bei der Abschiebung und. Wer den Grenzzaun überwunden hat, habe Anspruch auf ein Asylverfahren, auch wenn er bei der Grenzüberschreitung widerrechtlich gehandelt habe: "Immer wieder lassen sich die europäischen Regierungen etwas Neues einfallen, um Geflüchteten den Zugang zum Recht zu verwehren. So stellt sich im vorliegenden Fall die spanische Regierung auf den schlichten Standpunkt, es gebe. Damit will sie zugleich alle Rechtsschutzansprüche und Schutzvorkehrungen beiseitewischen, zum Beispiel das."Jetzt, wozwar leider nicht als Innenminister, aber als CSU-Chef abtritt, bringen ihm die Journalisten seltsame Hommagen dar. "Er will, wo immer möglich, das Land so erhalten, wie es heute ist", schreibt Thomas Schmid in der. "Und er weiß, dass die Zuwanderung, die es nicht erst seit 2015 gibt,nachhaltig verändern wird. So schrieb er und legte damit eine Veränderungsbereitschaft am den Tag, die seine Gegner ihm nicht zutrauen: 'Die bestehende Ordnung, die wir alle kennen und lieben, sie geht dem Ende zu. Und es entsteht eine neue Ordnung.'" Angesichts derartiger Verdienste versichert Schmid, dass das ", das er sich im vergangenen Jahr in einem von ihm geleugneten Clinch mit Angela Merkel leistete, bald vergessen sein" wird. In der schreibt Wolfgang Wittl: "Horst Seehofer hat die CSU grüner gemacht, er hat sie weiblicher gemacht und moderner. "