Zehntausende schlossen sich gestern dem Trauerzug für den ermordeten Danziger Bürgermeisteran. Gabriele Lesser berichtet für die- auch über das Murren in der Menge über die Trauerrede der Erzbischofs Leszek Glodz und das Bündnis der PiS-Partei mit der: "Adamowicz war unter den Bürgermeistern Polens der mutigste Gegner der PiS, der es auch wagte, sich in die Landespolitik einzumischen. So richtete er vor zwei Jahren demonstrativ eine Konferenz und eine Festessen zum 30-jährigen Bestehen desaus, das die PiS in der Hauptstadt Warschau verhinderte und in Danzig boykottierte. Heute - nach drei Jahren Regierungszeit der PiS mit absoluter Mehrheit im Parlament - ist das Verfassungsgericht nur noch ein Schatten seiner selbst."Auf hofft Heinrich Wefing "gleichsam mit angehaltenem Atem, dass der Mord ein, zur Umkehr werden möge, dass das Land angesichts des Todes leiser werde, versöhnlicher. Nur sehr wahrscheinlich ist das nicht. Polen steht in einem Wahljahr, dasist als jedes seit 1989. Die Polarisierung nimmt zu, der, und niemand vermag zu sagen, wie und mit welchem Effekt der Mord politisch instrumentalisiert werden wird. Schmerz und Trauer können auch ungeheuer zersetzend wirken."schließen einander normalerweise aus - aber mit der neuen Form des Nationalismus in Form des Rechtspopulismus ist das nicht mehr so, schreibt -Autor Thomas Schmid, der vielfältige Bündnisversuche beobachtet, und vor allem den einen großen: "Europas Rechtspopulisten setzen auf die. Bisher waren sie dort auf verschiedene Fraktionen verteilt und behinderten sich gegenseitig - eben, weil sie ihre jeweiligen nationalen Ziele verfolgten. Ein bisschen Sand ins Getriebe streuen, mehr war nicht möglich. Das soll sich jetzt ändern. Die Kräfte sollen gebündelt werden, es soll erstmals so zumgeblasen werden, dass das nicht wie ein Unternehmen von ein paar Verrückten aussieht."falsche Hallstein-Zitate und die Verleihung der Zuckmayer-Medaille an Menasse sind für den Medienredakteur derMichael Hanfeld glatt ein Lehrstück "zur Zerstörung des politischen Diskurses und des" - so die Unterzeile seines Feuilleton-Aufmachers. Warum das Gedenken an den Holocaust durch Menasses Zitate zerstört worden sein soll (er legte Hallstein ja gerade einen erinnerungspolitischen Bezug zu Auschwitz in den Mund) führt der Artikel dann aber eigentlich nicht aus. Hanfeld stört vor allem, dass Menasse bei der Verleihung - wohl auch mit Blick auf Patrick Bahners' Angriff in der hier ) - sagte, das "kluge deutsche Feuilleton" wolle wohl das Thema Holocaust: "Nur an dieser Stelle meinte man, beim Publikum ein kurzes Innehalten zu verspüren. Hat er das? Hat Robert Menasse, dessen Vater mit einem der letzten Kinderrettungstransporte aus Wien 1938 dem Holocaust entkam, seine Kritiker in die Nähe von Antisemiten gerückt? Das muss man erst einmal sacken lassen."John Harris besucht für deneine Versammlung harterin Wetherspoons und staunt über die, mit der der härteste Bruch hier herbeigesehnt wird: "Derdes Brexit wird immer noch zu wenig berücksichtigt. Von den Menschen, die sich in diesen Wetherspoons versammelt haben, waren 90 Prozent Männer. In einer kürzlich von YouGov durchgeführten Umfrage wurde die Unterstützung für No Deal auf 22 Prozent geschätzt, aber während 28 Prozent der Männer für No Deal waren, waren es bei den Frauen nur 16 Prozent. Hier spielt etwas Ähnliches mit wie die, die von Donald Trump kanalisiert wird: eine Sehnsucht nach einer Alles-oder-Nichts-Politik, nach Feinden und endloser Konfrontation und eine aggressive Nostalgie."In der warnt die ukrainische Kulturwissenschaftlerin, Sprachenpolitik als Waffe einzusetzen. Anlass ist ein neues, das "starke Beschränkung und Strafen für den Gebrauch des Russischen" vorsieht. Das ist gefährlicher Unsinn, findet sie, dass Russische ist in der Ukraine nicht nur das Imperiale, sondern auch Lebenswirklichkeit einer sehr großen Minderheit. Gleichberechtigung der Sprachen gebe es längst: "Das Ukrainische wird nicht länger als bäuerliche Sprache diskreditiert oder belächelt, wie das noch vor 10 bis 15 Jahren der Fall war. Allerdings gibt es in den Städten noch immer viele Menschen, die das Ukrainische nicht aktiv beherrschen. Das neue,der beiden Sprachen ist allerdings nur zu erreichen, wenn man sich von der durch den Krieg legitimierten undund sich der Wirklichkeit stellt, in der sich die Ukraine als politische Nation mit einer turbulenten Geschichte, einer polyethnischen und polykulturellen Gesellschaft begreift."