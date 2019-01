und kein Ende. Betrogen habe der-Journalist in seinem Roman "Stella" nicht", unterstreicht Dirk Knipphals in der, nachdem immer wieder auch die Namen Relotius und Menasse durch die Debatte um das Buch schwirrten. Allen drei Fällen gemeinsam ist aber doch, so Knipphals, der "Wunsch nach in sich kongruenten, übersichtlichen, ins Große tendierenden und dabei dochklingenden und eingängigen Geschichten. ... Würger erzählt eben eine solche Geschichte, die zu perfekt ist, um wahr zu sein - auch zu perfekt, um literarisch wahr zu sein. Anstatt sich ihr auszusetzen und auch das eigene Interesse an ihr zu hinterfragen, richtet er sie so zu, dass er siekann." Was dann auch perfekt zu den vom Verlag lancierten,verbreitenden Instagram-Postings zum Buch passt.In der hält Lothar Müller noch einmal fest, dass es keineswegs außerliterarische Kritikpunkte sind, die dem Roman vorgeworfen werden, wie Verlagsleiter Jo Lendle gerade behauptet hat, ganz im Gegenteil: "'Stella' würzt eine im Kolportagestil erzählte Liebesgeschichte mit dem. ... Würger hat in seinen Liebesroman einen Aktenordner aus dem Prozess hineinmontiert, den die sowjetische Militärverwaltung der historischen Stella Goldschlag im Frühjahr 1946 machte. Ein Schwarm von Deportierten, Ermordeten und Entkommenen steht alsim Hintergrund des Liebesromans. Er wird in die Romanmaschinerie eingespeist und, ohne dass die Maschinerie der Liebeshandlung je ins Stocken geraten oder es dem Erzähler je die Sprache verschlagen würde."In dererinnert Richard Kämmerlings daran, dass der Hanser-Verlag auch schon mal zimperlicher war, wenn es um literarische Holocaust-Räuberpistolen ging: "Interessengebiet" hatte der Verlag seinerzeit nicht veröffentlicht. Kämmerlings erinnert aber auch daran, dass andere Romane mit Kolportage-Elementen bei der Kritik deutlich weniger harsch verurteilt wurden, etwa wenn es in "Das Verschwinden des Josef Mengele" fast schon pornografisch zugeht: Solche Passagen "sind hier merkwürdigerweise niemandem aufgestoßen."Sicher gibt es gute, aber eine Literaturkritik, die den einst von Schlegels formulierten hohen Maßstäbe gerecht werde, gibt es nicht, beklagt sich der Schriftsteller im literarischen Wochenendessay der. Dabei brauche die Literatur einen "Leser, der 'das Denken des anderen bis in die feinsten Verästelungen' nachdenkt. Das erst ist ein Kritiker, ein wirklich lesender Kritiker. Ohne diesen Kritiker wird Literatur nicht sichtbar. Also, was macht der Kritiker? Es geht in erster Linie, leider, um eine. Die Kritiker (ihre Herausgeber, Chefredakteure, Geldgeber et cetera) glauben nämlich, und das ist das zentrale Problem,stehe im Mittelpunkt und dieser Leser interessiere sich für Themen, nicht für Formen. Mansich einen Leser zusammen."Weitere Artikel: Diverse Medien, darunter ZeitOnline , melden, dassdie- unter der Bedingung ansehnlicher "Entschädigungen" - verlässt. In der berichtet Rudolf Neumaier von der Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille an, der sich im Lichte jüngster Aufregungen um seine Person "in Maßen selbstironisch" zeigte. Erhard Schütz erinnert imdaran, dass auch der rasende Reporter einen laxen Umgang mit Fakten pflegte. Anne-Sophie Balzer schreibt in der taz einen Nachruf auf die LyrikerinBesprochen werdenTagebücher "Fliegen, Tanzen, Wirbeln, Beben" ( NZZ ),Storyband "Cat Person" ( taz ),-Biografie ( Freitag ),"Serotonin" ( Jungle World ),' "Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen" ( Berliner Zeitung ),"Der Idiot des 21. Jahrhunderts" ( Freitag ),"kamalatta" (online nachgereicht von der FAZ ),Debüt "Gegen die Träume" ( taz ),' "Wer hat meinen Vater umgebracht" () undErzählband "Hier wird getanzt" ().