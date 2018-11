Die bringt ein Dossier zum Bündnis zwischen rechtspopulistischen und -extremen Parteien und christlichen "", die jährlich an wechselnden Orten ihren "" abhalten. Im März soll er instarten, einer Stadt, die traditionell erzkatholisch ist und bereits Maßnahmen gegen Abtreibung ergriffen hat. Vom Bündnis mit den fundamentalistischen Christen erwarten sich die Rechtsextremen, schreiben die AutorInnen des Dossiers: "Der erste Ort, an dem die Nähe zwischen Kongress und europäischer Rechter offensichtlich wurde, war. Zwar fanden auch zuvor schon Kongresse in europäischen Städten statt. Doch nie zuvor war die Verflechtung zwischen Kongress und Regierung so eng wie in. Denn die Stadt war nicht nur Gastgeber: Die rechte Fidesz-Regierung sponsorte den Kongress, das ungarische Sozialministerium organisierte ihn zusammen mit dem Veranstalter, der IOF aus Illinois." Undhielt die Eröffnungsrede.Nach der völkerrechtswidrigen, dem Bau der Brücke über die Meerenge von Kertsch und der Sperrung der Enge für ukrainische Schiffe, ist der ukrainische Hafenvom Schwarzen Meer. Die Schiffe im Hafen werden von den Russen blockiert. Dochwerden von westlichen Regierungen nicht einmal wirklich benannt, schreibt Richard Herzinger in der: "Die westlichen Regierungen verhalten sich noch immer so, als handele es sich bei den fortgesetzten Aggressionshandlungen Moskaus nur umund nicht um eine systematische Strategie zur Unterminierung und Außerkraftsetzung des internationalen Rechts. Auffallend still und passiv reagierte bisher auch dieauf die zugespitzte Situation am Asowschen Meer."In derkommentiert Reinhard Veser: "Einefür die Ukraine bedeutet auf kurze Sicht, für die russische Führung die Kosten ihrer Politik zu erhöhen. Das muss nicht immer in Form neuer Sanktionen sein, auch wenn die Lage im Asowschen Meer ein ausreichender Grund dafür wäre. Wichtiger wäre es, den Bau derzu stoppen, durch die Russland sein Gas an der Ukraine vorbei in den Westen bringen will."Der, "ein obskures 34-seitiges Dokument voller Fachjargon" kommt wie gerufen fürin Europa, schreibt Eline Schaart in. Mehrere Länder haben sich inzwischen auf Druck der Populisten oder aus Angst vor ihnen dagegen gestellt: "Der Kampf um den Pakt zeigt, dass die Migration auf dem gesamten Kontinent, drei Jahre nach der Flüchtlingskrise 2015 und den bevorstehendenim Mai nächsten Jahres ein brennendes Thema bleibt. Rechtsextreme Parteien, die die Migration zum Kernthema ihrer Kampagne machen wollen, haben den Pakt aufgegriffen, während einige Mainstream-Parteien versucht haben, den Stachel zu ziehen, indem sie sich gegen das Abkommen wenden. Liberale und Zentristen befinden sich unterdessen- und argumentieren, dass das Abkommen keinen Schaden anrichtet und Migration am besten durch internationale Zusammenarbeit bewältigt werden kann." Dass dieser Pakt nicht viel mehr ist als eine, wie diein einem Erklärstück darlegt, spielt dabei keine Rolle.