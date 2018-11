Der Fall ist bei den #-AktivistInnen nicht ganz so populär. Aber ebenso gründlich wie Harvey Weinstein hat sich, der einstige Herold eines "gemäßigten" Islams, demontiert. Nicht nur, dass gegen ihn drei Anklagen wegenvorliegen. Letztes Jahr hat auch dieMissbrauchsvorwürfe von Schülerinnen aus seiner Zeit als Lehrer in Genf thematisiert, berichtet Bernadette Sauvaget in. Und "ein anderer Schlag kommt nun aus, dem wichtigsten Geldgeber des Theologen, der seinenfinanziert und ihm außerdem sehr großzügige Mittel für die Führung des, des 'centre de recherches sur l'' zukommen lässt, das an die Universität von Doha angeschlossen ist., sehr einflussreicher Kolumnist und Analyst beihat am Mittwoch in seinem Blog einen Text publiziert, in dem er aufruft, Ramadan nicht mehr zu unterstützen, denn er sei ein 'mit Verachtung für Menschen, die er missbraucht, und Täuschung der Muslime'."Wortmeldungen vor der beginnenden: Auch der Zentralrat der Muslime will, sagt deren Vorsitzender,, im Gespräch mit Thoralf Cleven und fordert eine Organisation undin Deutschland: "Wir sind bereit, die hier ausgebildeten, deutschsprachigen und mit der Kultur und dem Land vertrauten Imame in unseren Moscheen einzustellen." Selbstverständlich wünschen sich alle Muslime, dass Theologie und Religion seitens des Staates gefördert werden, schreibt die Imamin, die beim Zentrum für Islamische Frauenforschung und Frauenförderung in Köln tätig ist in der. Aber: "Der Islam ist eine Weltreligion und strukturell nicht unmittelbar mit den christlichen Kirchen vergleichbar. Es gibt, auch wenn mancher (und manche) gerne Papst aller Muslime wäre. Der Islam kennt keine Ordination von Geistlichen, auch wenn es Verbandsfunktionäre gibt, die gerne die ihnen genehmen Personen ordinieren und missliebigen die Zustimmung verweigern würden. Doch diese Entscheidung trifft regulär eine muslimische Gemeinde ganz basisdemokratisch für sich selbst, dabei sollte es auch bleiben." Stattdessen fordert sie eine, auf der die verschiedenen Initiativen und Strömungen des Islams miteinander diskutieren können.Im-Gespräch mit Martin Lohmann erzählt der katholische Pfarrer, der gerade erst Syrien besuchte, von der Furcht, dass im Zuge der deutschen Willkommenspolitik "orientalische Kirchen sterben" könnten. Außerdem spricht er über die, der ihnen Sicherheit garantiere: "Ein Bischof berichtete uns in Damaskus, wie am letzten Osterfest plötzlich jemand von der Regierung anrief, der Präsident wolle am Nachmittag ein Altersheim besuchen - ob er auch kommen könne? Also fuhr der Bischof hin, alle saßen im Kreis, der Präsident, seine Frau, sie hielt rechts und links den alten Leutchen die Hand, und Assad fragte, was man noch im Haus brauchen könnte."Von den blutigen Konflikten zwischenin der Zentralafrikanischen Republik berichtet außerdem Andrea Böhm in der