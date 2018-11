So soll er aussehen, der neue Flughafen von Istanbul. Foto: Grimshaw Architect

In derstellt Gerhard Matzig den Münchner Pflanzengroßhändler und Erfindervor, der das vom Büro Albert Speer entworfene neue Kairo mitbegrünen will. Ob das wirklich klappt, ist noch nicht ausgemacht, aber hier schon mal die Idee: "Plattners Erfindung heißt '' (als Marke: Hydro Profi Line ). Vereinfacht gesagt, beschreibt die dem Schweben zugrunde liegende, patentierte Technologie eine Art Botanikschwindel. Beziehungsweise eine Überredungskunst. Den Pflanzen in speziellen Begrünungssystemen wird nämlich suggeriert, sie seien, was Wasser und Nährstoffe angeht, bereits 'im Schlaraffenland'. Deshalb tun sie fürderhin, so Plattner, genau das nicht, was Pflanzen sonst immer erdwärts tun: sich in Richtung Nährstoffe auszuwurzeln. Letztlich aber bedeutet dies: Dervon Begrünungen reduziert sich laut G.K.R. 'umauf nachhaltige Weise'." Mehr zu Plattners Idee in der Abendzeitung





In derist Ulf Meyer schon jetzt hingerissen vom neuen, dem größten Europas, den der britische Architektentworfen hat: "In nur etwas mehr alswurde der Flughafen gebaut: zwei Terminals für 90 Millionen Passagiere. Später kommen weitere Landebahnen und Terminals dazu. Mehr als 6000 Hektar Wald im Staatsbesitz wurden dafür gerodet und 600 000 Bäume gefällt. Die Anbindung an die Stadt per Metro ist vorbildlich, Berlins Pannen-Airport kann von alledem nur träumen". Außerdem soll er gut aussehen und einwerden, behauptet Meyer.