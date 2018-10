Bebend vor Abscheu antwortet in seinem Blogauf einen offenen Brief des einst als Philosoph geltendenvoller zotiger Anspielungen auf Emmanuel Macrons angebliche Homosexualität - Anlass ist ein Foto, das Macron bei einem Besuch auf den Antillen zeigt. Ein junger Schwarzer nimmt ihn in den Arm und zeigt dabei den Stinkefinger, eine Geste, die Onfray in seinem Blog als Anspielung auf Analsex deutet. "Hier ist es ein Präsident, den man bloßstellt", schreibt Lévy, "aber morgen mag diese Gewalt jedermann drohen. Eine Gewalt, die zur Zeitist, aber wurde dieses Wort 'symbolisch' nicht schon zur Zeit des entstehenden Faschismus gebraucht, als die Schwarzhemden in ähnlicher Lust zur Vergewaltigung wie heute Onfray ihren Gegnern hinterhierliefen, um ihnen reinigendes Rhizinusöl zu verabreichen?"Fast schon belustigend, wie der britische Marxisttrotz mancher Nachfragen von Ronald Pohl vompartout nicht über den Brexit reden will : "Ein nicht wahnsinnig bedeutendes Land wie Großbritannien will plötzlich nicht mehr Mitglied in einemsein. Das ist vielleicht nicht das bedeutsamste Vorkommnis in einer Welt voller Völkermorde. Aber natürlich ist es einfür den globalen Konflikt zwischen Neoliberalen und Populisten. In der Tat müssen wir die Möglichkeit einer Wiederkehr des Faschismus ins Auge fassen..."Im Interview mit derist, Moskauer Verlegerin und Schwester des Milliardärs Michail Prochorow, verhalten optimistisch, was dieangeht. Trotz aller Repressionen formiert sich eine Zivilgesellschaft von unten, erzählt sie: "Was wir jetzt sehen, ist der allmähliche Zerfall des sowjetischen Bewusstseins. Der Pseudostalinismus, die Einschüchterungsmethoden, dieauf das Repressionssystem eines totalitären Regimes nach stalinistischem Modell wirken, sind Symptome der Krise des alten politischen Systems im Kontext der vierten industriellen Revolution. Ich bin kein reiner Optimist, ich kenne die Schwierigkeiten, doch dasund die Suche nach neuen Wegen, neuen Werten existiert. Es gibt, Vorlesungsreihen zu philosophischen, neuerdings auch zu ethischen Fragen. Unser Koordinatensystem funktioniert nicht mehr, was Gut ist und was Böse, ist nicht mehr selbstverständlich."