Die Abgeordneten der konkurrierenden Parteien könnten sich in den Parlamenten überzeugender mit der AfD auseinandersetzen, meint der Politologeim Gespräch mit Sabine am Orde von der: "Das passiert häufig nicht oder nur sehr inkonsequent. Zum Teil verweigern sich die Mitglieder der anderen Fraktionen, indem sie beispielsweisevon AfD-Abgeordneten zulassen. Dabei ließen sich deren zum Teil von wenig Sachkenntnis zeugenden Beiträge. Es hilft alles nichts: Man muss mit ihnen reden, ohne allerdings wie sie zu reden."Bülent Mümay sinniert in seinerKolumne über die verblüffende Informationspolitik derim Fall: "Dieunterrichtete die türkische Presse von keinem einzigen Detail in Bezug auf das Verbrechen. Stattdessen werden die Einzelheiten des brutalen Mords an diedurchgestochen. Damit will man über die amerikanische Öffentlichkeit Trump dazu bewegen, zur saudischen Führung auf Abstand zu gehen, und das der Türkei gegenüberstehende Bündnis auszuhebeln." Und inzwischen, so Mümay, werden türkische Journalisten mit Verweis auf Kahshoggi bedroht: "Ein Getreuer des Mafiabosses Sedat Peker, der Kundgebungen zur Unterstützung Erdogans organisiert hatte, drohte dem im Exil lebenden türkischen Journalisten: 'Geh mal ins Konsulat, wir wollen etwas ausprobieren...' Christian Geyer weist im Aufmacher des-Feuilletons außerdem daraufhin, dass es nciht erst des Khashoggi-Mords bedurft hätte, um Waffenliederungen an Saudi-Arabien einzustellen.Für Erdogan dient der Fall Khashoggi zum reinen Machtpoker im Kampf um diedes Nahen Ostens, meint Daniel Steinvorth in der. "Solange Saudiarabiens Kronprinz im Westen seinen Glanz verliert, kann sich der türkische Präsident dem Westen als verlässlicherer und zivilisierterer Partner präsentieren. Zugleich scheint sich Erdogan aber auch gegenüber dem Königreich. Dass er sich bei seiner Rede am Dienstag mit neuen Details zum Mordfall zurückhielt und die mutmaßlichen Auftraggeber im Königshausnannte, war bezeichnend. Es könnte gut sein, dass der türkische Präsident die Saudi weiter genüsslich vorführen will. Es könnte aber auch sein, dass Erdogan am Ende auf einen guten Deal, vielleicht sogar auf einenspekuliert."Mohammed bin Salman soll als saudischer Thronfolger gestürzt werden - so sieht das auch Martin Gehlen in der: "Erdogan weiß sich darin mit Zweigen der Königssippe einig, die das Machtgebaren des Salman-Sohnes lieber heute als morgen beenden möchten. Sollte der greise König Salman diesem Druck weichen müssen, wäre Erdogan der Dank der übrigen Königssippe sicher - und damit auchaus dem saudischen Staatsschatz."