Der Soziologe spricht im Interview mit dermit über die Bildung und vor allem Selbsterhaltung vonin Deutschland, die er im wesentlichen an Herkunft und Geld festmacht. Eine seiner Thesen lautet: "Derin die Vorstandsetagen wird mit dem Rückgang sozialer Aufsteigerbezahlt... eine meiner Doktorandinnen hat das Phänomen am Beispiel von Professuren in Nordrhein-Westfalen analysiert. Bei Männern ist das Verhältnis von Herkunft aus dem obersten Milieu gegenüber Herkunft aus dem untersten Milieu knapp 3 zu 1, bei Frauen mehr als 5 zu 1. Meine Erklärung dafür ist: Wo man jemanden reinnimmt, der nicht denentspricht - also kein Mann ist -, da muss der Rest halt umso mehr stimmen. Wenn eine Frau also noch einen Arbeiterhintergrund hat, dann wird es in der Regel nicht funktionieren. Sondern eher da, wo man etwas wiedererkennt."Michael Miersch erzählt bei den, wie er zum "" erklärt wurde, obwohl er die Erwärmung nie geleugnet hat, auch wenn er nicht an apokalyptische Prognosen glaubt: "Das Feld der angeblichen 'Klimaleugner' wird. Inzwischen werden auch Menschen als 'Klimaleugner' bezeichnet, die lediglich Kritik an der deutschen Energiewende und ihren sozialen und ökologischen Folgen üben. Hat maneinmal verliehen bekommen, klebt es so fest auf der Stirn wie ein Kaugummi an der Schuhsohle. Ab da gehört man zur gleichen sozialen Gattung wie Trump-Anhänger. 'Klimaleugner' ist die heutige Entsprechung des 'Gottesleugners' im Mittelalter."Im Interview mit dem-Magazin spricht die Autorinüber ihr neues Buch "Verzeichnis einiger Verluste" , über Trennungsschmerz und Erinnerung. Wie in Berlin nach der Wende mit denumgegangen wird - zum Beispiel mit dem Abriss des- knüpft für sie direkt an die "Kultur der Geschichtslosigkeit und des Schweigens" in der DDR an: "Ein Erbe, auf das man sich in Berlin heute lieber bezieht, ist das Preußische. Imdes Stadtschlosses sollen jetzt die Kulturen der Welt gezeigt werden. Alles, was an Auseinandersetzung mit der Geschichte des Platzes versäumt wurde, soll kompensiert werden, indem man die ganze Welt da ausstellt. Völlig grotesk."