Nagasawa Rosetsu: Shōki der Dämonenbezwinger und Kröte, 1787. Bild: Rietberg Museum



Noch bis Anfang November zeigt das Zürcher Rietberg Museum - einmalig außerhalb Japans - die Werke des Malers Nagasawa Rosetsu. Filmkritiker Lukas Foerster rät in seinem Konfetti-Blog noch einmal unbedingt zum Besuch, und er entdeckt in den Zeichnungen von Landschaften, Tieren und Fabelwesen etwas ganz Außergewöhnliches für das 18. Jahrhundert: "Die Arbeiten bestehen oft aus mehreren Elementen, die weder organisch in eine sie umschließende Welt eingefasst, noch einfach nur additorisch nebeneinander angeordnet sind. Vielmehr ist das Kompositionsprinzip ein protofilmisches. Rosetsu ist ein Meister der Montage. Ein riesenhafter Frosch neben dem legendären Dämonenbezwinger Shōki. Eine Konfrontation könnte man meinen, aber beim genaueren Hinsehen bemerkt man, dass der Frosch sich von Shōki kein bisschen aus der Ruhe bringen lässt. Man kann das Bild zehnmal ansehen und zehn unterschiedliche Kräfteverhältnisse zwischen den Kreaturen (und sogar unterschiedliche Realitätsebenen) wahrnehmen."

Nach sechsjähriger Restaurierung wurde Stockholmer Nationalmuseum wiedereröffnet,-Kritiker Thomas Steinfeld findet geradezu hochmütig, wie demjede Melancholie ausgetrieben wurde: "Das Imperiale und mit ihm das Dunkle, Schäbige und Geheimnisvolle, ist nun verschwunden... Manche Säle wirken, als hätte sich ein teurer Innenarchitekt derangenommen. Alles, was hier zu sehen ist - die Kunst, die schönsten Materialien, die spektakulärsten Räume - erscheint als verfügbar, anstrengungslos. Auch deswegen entsteht der Eindruck, das restaurierte Gebäude sei wichtiger als die in ihm präsentierten Werke." In derschreibt Alexandra Wach über die Ausstellung , die das Nationalmuseum dem amerikanischen Gesellschaftsmalerwidmet.Weiteres:-Kritiker Ingo Arend besucht die Villa Romana in Florenz, die unter Angelika Stepken zumwurde, aber nach dem Absprung der Deutschen Bank einen neuen Förderer braucht. Nur Schönheit, aber kein Leben bekommt -Kritiker in der Ausstellung des Präraffaelitenin der Tate Britain zu sehen.Besprochen werden die Ausstellung "Back to the Future" im C/O Berlin , diedes 19. mit denen des 21. Jahrhunderts kurzschließt ( taz ), eine Ausstellung zum Jahrim Berliner Brücke-Museum Tagesspiegel ), die Ausstellung "Cités millénaires" im Pariser Institut du Monde Arabe , die die zerstörten Stätten des Weltkulturerbes vonin 3D erlebbar macht () und die große-Schau in der Moritzburg in Halle ).