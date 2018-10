Die Münchner Südosteuropa-Historikerin Marine-Janine Calic beschreibt in der NZZ die ideologischen Kämpfe, die in Serbien und Kroation um die Deutung des Zweiten Weltkriegs toben. In beiden Ländern gewinne der Revisionismus an Einfluss, würden die Regime der Ustascha und Tschetniks glorifiziert, während der Partisanenkampf zum kommunistischen Schrecken umgedeutet werde: "Viele Heranwachsende fühlen sich angesichts der giftigen öffentlichen Debatte verunsichert, was in der Vergangenheit 'gut' und was 'böse' war. Nicht zuletzt deshalb hat die kroatische Regierung im vergangenen Jahr einen Expertenrat eingesetzt, um über die Aufarbeitung beider 'undemokratischer Regime' zu beraten. Sein Vorschlag - der rote Partisanen-Stern bleibt erlaubt, der Ustascha-Gruss nur im Rahmen des Totengedenkens - hat sofort neuen, hässlichen Streit ausgelöst. Nach wie vor vergiften Bitterkeit und Hass die Auseinandersetzung mit Geschichte und sinnstiftender Erinnerung."



Wollen wir, dass Frauen wieder auf dem Küchentisch landen, wenn wie abtreiben wollen? So abwegig ist dieser Gedanke nicht, meint Michaela Schwinn in der SZ. Man muss ja nicht gleich den Paragrafen 219a ganz streichen: "Es würde reichen, ihn so zu formulieren, dass Mediziner wieder sachlich über ihre Arbeit informieren können. Sie brauchen Gewissheit. Eines wird in der hochemotionalen Debatte nämlich häufig vergessen: Schon heute gibt es nur noch wenige Ärzte, die einen Abbruch vornehmen, und es werden immer weniger. Junge Mediziner entscheiden sich kaum mehr dafür, später Abtreibungen anzubieten. Ihre Angst ist groß, von fanatischen sogenannten Lebensschützern unter Druck gesetzt, verfolgt und vor Gericht gebracht zu werden. Dass der Ruf von Ärzten, die Abbrüche vornehmen, in Verruf geraten ist, hat auch mit der rechtlichen Grauzone zu tun, die das Werbeverbot schafft. Die endlose Debatte in der Regierung trägt weiter dazu bei."



Auch Patricia Hecht sieht in der taz den Druck auf ÄrztInnen wachsen: "Am Mittwoch verglich der Papst bei seiner Generalaudienz in Rom Abtreibung mit Auftragsmord. Zudem bekommen AbtreibungsgegnerInnen auch durch das Erstarken rechter Parteien Rückenwind, die im Bereich sexueller und reproduktiver Rechte ähnlich rückwärtsgewandte und restriktive Positionen vertreten. Dabei gibt ihnen der Paragraf 219a ein Werkzeug in die Hand, um ÄrztInnen systematisch einzuschüchtern: Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen des Paragrafen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Waren es von 2010 bis 2014 maximal 14 ÄrztInnen jährlich, gegen die ermittelt wurde, lag die Zahl 2015 bei 27 und 2016 schon bei 35 Fällen."



AfD-Politikerin Beatrix Storch und der Präsident der katholischen Caritas-Organisation Peter Neher möchten den Paragrafen 219a dagegen lieber unverändert behalten, meldet Zeit online: "Der zentrale Ort, um sich zu informieren, sei die Schwangerschaftskonfliktberatung, die über alle relevanten Aspekte informiere. Dies schließe auch die Information mit ein, welche Ärzte Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Weiter sagte der Chef der katholischen Organisation: 'Schwangerschaftsabbrüche sind Unrecht, und das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber aufgetragen, dies auch im allgemeinen Bewusstsein zu erhalten.'"



Eine nichtrepräsentative Umfrage auf dem Oktoberfest lässt FAZler Hannes Hintermeier ahnen, dass die Wahlbeteiligung an diesem Wochenende in Bayern nicht sehr groß sein wird, weil die Leute erstens nicht wissen, wen sie wählen sollen, und weil es zweitens den Bayern "so gut wie noch nie" geht. Das dämpft den Gestaltungswillen: "Also geht man im Zweifelsfall gar nicht zur Wahl, verlässt sich darauf, dass ohne eigenes Zutun alles wie geschmiert weiterläuft. So wird das Prosit auf die Wohlstandsgemütlichkeit überstrapaziert, mündet in eine Spirale aus Wurstigkeit und Zündelei, derer sich keine Demokratie lange erwehren kann."



Heute läuft in Berlin die Demonstration #unteilbar, auf der u.a. "muslimische Verbände neben hedonistischen Feier-Berlinern" für eine "offene und solidarische Gesellschaft" demonstrieren (mehr bei Spon). Für politische Lösungen, "die auch den Verbitterten wieder Hoffnung anbieten", braucht es natürlich mehr, meint Robert Misik in der taz. Dennoch möchte er die Teilnahme an der Demo nicht zu unterschätzen: "Demonstrationen wirken auf die öffentliche Meinung. Diskursiv wird gegenwärtig ein Klima hergestellt, das den Eindruck erweckt, die Themen der AfD beherrschten alles, Xenophobie und Rassismus seien hegemonial. Diese öffentliche Meinung kann aber auch in eine andere Richtung kippen. Und die 'unübersehbaren Zeichen' können dazu einen wichtigen Beitrag leisten."