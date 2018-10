Christoph Wagner staunt in derüber Label-Aktivitäten : Ursprünglich als reines Liebhaber- und Zuschuss-Projekt gestartet, hat sich Third Man Records mittlerweile tatsächlich als profitabel herausgestellt. Was auch an der luxuriösen Ausstattung der Editionen - darunter etwa ein dickes historisches Archiv mit alten Blues-Aufnahmen - liegen dürfte: "Manche Cover sind aus Holz gefertigt, andere im Stil der Kartonhüllen von Schellacks gehalten. Das Vinyl kommt in unterschiedlichen Farben daher, manchmal mit fluoreszierenden Zutaten, was es in der Dunkelheit leuchten lässt." Ein "Coup" ist laut Wagner im übrigen auch die Veröffentlichung mit Instrumentalaufnahmen des 1968 verstorbenen griechischen Klarinettisten, für die - siehe oben - Comicmeister das Cover-Artwork beigesteuert hat. Die Hörprobe ist schon mal ziemlich toll:Weitere Artikel: In derfreut sich Jan Brachmann darüber, dass es Historikern und einer Stiftung gelungen ist, den Nachlass des 1916 verstorbenen Komponisten und Naturschutz-Vordenkerszu sichern. Jens Uthoff flaniert für diemit dem Klangkünstler- und forscherüber den. Für die porträtiert Gabriele Spiller den Geiger. Christian Schachinger plaudert für denmitBesprochen werdenpostum veröffentlichte Essaysammlung "Musik" ( Zeit ), ein Konzert von Tagesspiegel ), das postume-Album "Piano & A Microphone 1983" ( FR ), ein Konzert derunter Tagesspiegel ), das Debütalbum "Anthem of the Peaceful Army" von FAZ ), das musikalische Comeback von Standard ) und eine DVD-Edition mit Konzerten aus"Wege zur Musik"-Reihe ( NZZ ).