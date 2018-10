Nicholas Kristof zieht in derdie bislang katastrophale Bilanz des saudi-arabischen Prinzen(gern MBS genannt), der nur kurz von einigen Medien (auch der) als Reformer gefeiert wurde und nun sowohl mit der brutalen Politik in Jemen, als auch mit der Verfolgung von politischen Aktivisten fortfährt - von dem möglichen Mord an dem Journalistenganz zu schweigen: "Fairerweise muss man zugestehen, dass er Frauenerlaubte. Aber er verhaftete auch die Frauenrechtlerinnen, die sich für das Recht zu fahren eingesetzt hatten. Saudi-Arabien organisierte sogar die Inhaftierung einer Frauenrechtlerin,, im Ausland und ihre Rückkehr in Handschellen. Sie wurde im Juli 29 Jahre alt in einer saudischen Gefängniszelle, und ihre Ehe ist beendet. Sie, und nicht der Prinz, der sie einsperrt, ist die heldenhafte Reformerin."Die brasilianische Autorinist in derverängstigt und entsetzt von der - durchaus begründeten - Vorstellung, der rechte Präsidentschaftskandidatkönnte die Wahlen in Brasilien gewinnen. "Vor der Wahl hat Carlos Bolsonaro, einer der Söhne des 'Hauptmanns', auf Instagram ein Foto gepostet. Es zeigt einen, der in Anspielung auf gängige Foltermethoden mit, den Mund weit aufgerissen, eine Plastiktüte über dem Kopf trägt. In Rio veröffentlichte der Kandidat Rodrigo Amorim, den Bolsonaro unterstützt, ein Foto, auf dem er ein Straßenschild mit dem Namen vonzerstört. Die schwarze Stadträtin, eine Schwulen- und Lesben-Aktivistin, wurde vor einigen Monaten. Amorim wurde trotzdem in den Landtag von Rio de Janeiro gewählt. Ich befürchte, dass einige Anhänger Bolsonaros sich die Rückkehr zur Folter wünschen." Dass Funke als Alternative nur die Kommunisten sieht, macht einen allerdings auch nicht froh.Bei denist Jair Bolsonaro trotz seiner sexistischen Sprüche sehr beliebt - geradeer gegen Feministinnen hetzt, schreibt Anna Jean Kaiser im. So hat sein Wahlkampfteam erfolgreich die #EleNão-(er nicht)-Kampagne von Frauen gegen Bolsonaro umgedreht: "Auf WhatsApp und Facebook - wo die Mehrheit der Bolsonaro-Kampagne ausgetragen wurde - zirkulieren Memes, die Bilder vongegenüberstellen. In einem steht eine weibliche Bolsonaro-Anhängerin umgeben von brasilianischen Fahnen, Augen geschlossen und Faust in der Luft, mit einem schlafenden Kind über der Schulter; die Frau aus dem #EleNão-Protest schreit, oben ohne und mit Bodypainting beschmiert. (Die überwiegende Mehrheit der Protestteilnehmer war vollständig bekleidet.) ... Laut Umfragen vor der fragmentierten ersten Runde von 13 Kandidaten war Bolsonaro mit 27 Prozent der Stimmen der beliebteste Kandidat bei Frauen. Die jüngste Umfrage zur Stichwahl besagt, dass er etwagewonnen hat."