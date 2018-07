habe er nie gemocht, bekennt in derder Schriftsteller Joachim Lottmann und vernahm entsprechend am Mittwoch, als Habermas den Deutsch-Französischen Medienpreis erhielt ( unser Resümee ), auch nur "hohle Phrasen" und ein "": "Das hat alles mit dem 21. Jahrhundert nichts mehr zu tun. Keinerlei Antworten oder auch nur Gedanken zum politischen. Kein Wort zu jener Situation in fünf oder zehn Jahren im blutig versinkenden Zwei-Milliarden-. Kein Wort zur Demografie bei uns und ihren Folgen in den nächsten zwei Generationen, wennkommen. Dafür soll für jede Dummheit und jedes haarsträubende Missmanagement in Drittweltstaaten der Westen verantwortlich sein, am besten gleich und sehr wortgewaltig denunziert als 'wir'. Eigentlich ist solch eine Arbeit am ewigenund ein Verleiten ganzer Bevölkerungsteile in die falsche Richtung verantwortungslos. Und wenn Habermas einen Rechtsruck konstatiert, hat er zwar recht, und das ist natürlich schrecklich. Doch trägt er nicht sogar dafür eine?"In derhörte Cerstin Gammelin unterdessen einen Habermas, "der weiß, dass die eigene Kraft nicht mehr reichen wird, die Werte, für die er ein Leben lang gekämpft hat, zu verteidigen. Und der seine Erben wohlhält, dies zu tun."Endlich regt sich Widerstand gegen die "" an angelsächsischen Universitäten, schreibt Markus Schär in dermit Blick etwa auf den Psychologieprofessor, der sich dagegen wehrte, Transgender-Personen mit den von ihnen gewünschten Pronomen ("ze", "xem") anzusprechen - (und nun mit maskulinistischen Programmen durch die USA und Kanada tourt, unser Resümee ). Schär meint: "Die Ideen der '' von Plato bis Kant führten zwar unbestreitbar zu Kolonialismus und Imperialismus, zu Wirtschaftskrisen und Umweltkatastrophen; aber sie schufen zugleich eine Zivilisation, die den Menschen gemäß allen denkbaren Maßstäben, Freiheit und Glück bietet - gerade auch Personen, die sich nicht als Männer oder Frauen fühlen."