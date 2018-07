taz-Titel vom heutigen Donnerstag.

Heute stimmt dasüber die EU-Urheberrechtsreform ab. Diewarnt in ihrer heutigen Ausgabe vor drohenden Folgen vonund. Auch Sascha Lobo beschwört in seinerKolumne nochmals die "dunkle Technikhörigkeit der Ahnungslosen". "Die Urheberrechtsreform dürftewirken als ohnehin befürchtet. Diese Änderung des heutigen Internets verursacht nur deshalb keinedes Publikums, weil sie vor ihrer Wirksamkeit abstrakt daherkommt. Danach wird das Heulen groß, aber dann ist es zu spät." Wie diefunktionieren werden, erläutert Lobo am Beispiel ähnlicher Filter, die Facebook in den USA gegen politische Werbung installiert hat: "Der Upload-Filter von Facebook hat Anzeigen für Bohnen, Gartenarbeiten und Schamhaarfrisuren verhindert. Weil sie' enthielten."Anne Fromm und Peter Weißenburger erläutern in der, wo Uploadfilter zu Beispiel greifen könnten: "Nehmen wir mal an, Sie waren am Wochenende auf der. Dort haben Sie den Hochzeitstanz gefilmt: Tante Irma und Onkel Klaus, Arm im Arm zu ''. Sie wollen das Video sofort auf ihren Instagram-Account hochladen..." Kein Wunder also, dassdie Reform unterstützt, wieEbenfalls in der warnt der Aktivistim Gespräch mit Tanja Tricarico, dass von den Filternprofitieren würde: "Das derzeit meistgenutzte System heißt. Darüber werden beispielsweise Videos, die auf YouTube hochgeladen werden sollen, geprüft und mit einer Datenbank verglichen. Urheberrechte können somit eindeutig zugeordnet werden. Aber: Content ID gehört zu Google. Der IT-Konzern hat, und damit entsteht eine Art Zentralisierungseffekt. Google erfährt über diese Filter genau, wer was wo hochgeladen hat. Eigentlich wollte die EU mit ihrem Vorhaben Google schwächen, aber das Gegenteil ist passiert."Und beimsieht es dann doch so aus, als könnte es für Plattformen wieund andere künftig teuer werden, schreiben Lisa Hegemann und Dagny Lüdemann in: "Kommt die Reform so, wie der aktuelle Entwurf sie vorsieht, werden die Anbieter den Verlagen dafürmüssen." Online steht inzwischen der-Artikel pro EU-Urheberrechtsreform der Grünen-Politikerin, die erklärt , dass sie für die Reform sei, um einen "" zu bekämpfen. "Falsch" ist immer die antwortet darauf Max Tichy in seinem Blog.Thomas Knüwer schildert das ganze in seinem Blog als Lobbyerfolg der, der es in fünf Schritten umgehe:1.durch Urheber- und Leistungsschutzrecht behindern, am besten abstellen.2.durch diese juristischen Mittel verhindern.3. Nachrichtenweitergabe imweitestgehend eliminieren.4.hochfahren5. Und weil Journalismus ja so wahnsinnig wichtig ist, werden die Leser dann wieder."