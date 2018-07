Claude Lanzmann im Mai 2011 (Bild: Iñigo Royo, CC BY-SA 2.0)

Mit dem Tod des französischen Dokumentarfilmersgeht auch ein Stück des 20. Jahrhunderts endgültig zu Ende. Er "wird eine beträchtliche Lücke in der französischen Intellektuellenlandschaft hinterlassen", schreibt Anna Magdalena Elsner in der. "Nicht nur, weil er als Regisseur des neuneinhalbstündigen Monumentalwerks 'Shoah' (1985) ein Zeugnis geschaffen hat, das nach wie vor als unerreichter Referenzpunkt für die filmische Auseinandersetzung mit dem Holocaust gilt, sondern auch, weil er als einstiger Gesprächspartner, Mitherausgeber von dessen Zeitschriftund Geliebter von Simone de Beauvoir einin Frankreich war."In der würdigt Gertrud Koch Lanzmanns vielstündigen, 1985 fertiggestellten Dokumentarfilm "Shoah" als "" und umkreist die Selbstpositionierung Lanzmanns als "" - dies "ist nicht nur die Selbstdefinition eines Juden, der sich nicht mehr in eine Tradition gestellt sieht, die für ihn und in der er spricht, sondern sich eine eigene Stimme, einen eigenen Text in der Auseinandersetzung mit dermachen muss. Es ist auch die Position, die viele europäische Juden des 20. Jahrhunderts eingenommen haben."Auch im geht Bert Rebhandl auf "Shoah" ein, der in seinem Verzicht auf Archivmaterial auch "ein Film über ein" darstellt, "zugleich aber eine große Recherche ist, wobei ein Mann im Mittelpunkt steht: Claude Lanzmann selbst. ... Dass sich der enorme Objektivitätsanspruch des Films 'Shoah' in dieser schillernden Figur Lanzmann nicht bricht, sondern daran sogar noch zu wachsen scheint - das hat etwas mit derzu tun, die er sich anmaßte, die er aber auch."Lanzmanns Vorgehensweise, den Mord an den Juden nicht über entsprechendes Material darzustellen, sondern in Form nachhakend sachlicher Gespräche, ist in den Augen Arno Widmanns "auch eine Frage der. Die Massenvernichtung ist kein Gemetzel", schreibt er in der. "Sie kann nicht durch ein Splattermovie dargestellt werden. Die Massenvernichtung, das sind die Gasöfen und der Transport zu ihnen.."Für diehat Christina Bylows aus Lanzmanns Essay "Hier ist kein Warum" ein Zitat darüber herausgesucht , "weshalb gerade die Frage nach dem Grund für die Ermordung der europäischen Juden von so großerist: 'Tatsächlich liegt in dem Versuch, verstehen zu wollen, eine. (…) Um dem Schrecken ins Gesicht sehen zu können, muss man jeder Form von Zerstreuung, jeder Ausflucht abschwören und vor allem und zuallererst der so zentralen, abermit all den endlosen, akademischen Frivolitäten und schäbigen Kunstgriffen, die sie mit sich bringt.'"Weitere Nachrufe schreiben Hannes Stein ( Welt ), Gerhard Midding ( ZeitOnline ), Gregor Dotzauer ( Tagesspiegel ), Fritz Göttler () und Jürg Altwegg (). Die Radio-Nachrufe und -Gespräche über Lanzmann finden sich hier . Außerdem hier unsere Kritik zu Lanzmanns letztem Film "Der Letzte der Ungerechten" und mehr zu Lanzmann in unseren Presseschauen . Der französische Radiosenderpräsentiert eine Serie von zehn einstündigen Gesprächen , dieim Jahr 2005 mit Lanzmann geführt hat. Sehr zu empfehlen auch LanzmannsWeitere Artikel:und"Liebesfilm" gehört zu den großen Entdeckungen des diesjährigen Filmfests München, schreibt David Pfeifer in der. Harry Nutt schreibt in dereinen Nachruf auf den Kameramann, demin dereinen kurzen Abschiedsbrief widmet: "Ich war sehr beeindruckt von Dir, diesem, der mit einer Hand Schärfe ziehen und mit der anderen in seiner Hosentasche eine Zigarette drehen konnte. ... Du hast durch Deine Arbeit das Handwerk und die Kunst der Kameraführung und des Lichtsetzens erneuert und vorangetrieben."Besprochen werden das von den-Filmkritikernundherausgegebene Buch "The Real Eighties - Amerikanisches Kino der Achtzigerjahre" ( Tagesspiegel ),"Die Frau, die vorausgeht" ( Standard Tagesspiegel ) und' Dokumentarfilm "Zentralflughafen THF" ( Berliner Zeitung ).