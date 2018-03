Die Geschichte des Christentums? Die katholische Kirche in sexuellen Dingen nicht liberal? Alles, behauptet der Psychiater und katholische Theologein seinem gemeinsam mit dem Theologenherausgegebenen und mit "historischen Quellen" belegten Buch "Der Skandal der Skandale" und im Interview mit Joachim Frank. Lütz klärt auf, "dass gerade die Deutschen so ihre liebe Not mit der eigenen Geschichte haben, und da ist es erleichternd, die Last irgendwo anders abzuladen. Für diesenwird dann die Kirche in Anspruch genommen. Laut einer Umfrage glauben die meisten Deutschen zum Beispiel, dass die Hexenverfolgungen im Mittelalter stattgefunden hätten und von der kirchlichen Inquisition durchgeführt worden seien. Beides ist eindeutig falsch. Die Forschung weiß heute, dass im Mittelalter keine Hexen verfolgt wurden, weil Hexenglaube als heidnischer Aberglaube galt. Erst vom Beginn der Neuzeit an wurden Hexen verfolgt, diegeführt, und zwar überwiegend in Deutschland - in katholischen Gebieten ebenso wie in evangelischen."In dererinnert Hannes Stein indes unter anderem an den historischen: "Wer sich einen bildlichen Eindruck vom 'christlich-jüdischen Abendland' verschaffen will, sollte vielleicht an diedenken, die von der Inquisition in Spanien errichtet wurden - Scheiterhaufen, auf denen neben Ketzern auch conversos verbrannt wurden: Juden, die gezwungenermaßen zum Christentum konvertiert waren, aber immer noch heimlich am Freitagabend die Schabbatkerzen entzündeten. Wenn an solchen heimlichen, streckten die Mönche ihnen Kruzifixe an langen Stangen zum Kuss entgegen. Die meisten conversos wandten angeekelt den Blick ab, und manche nutzten ihren letzten Moment, um auf das Kreuz zu spucken."