Zwar sanft mau, doch hier und da doch recht unterhaltsam findet -Kritiker Lukas FoersterPolit-Groteske "The Death of Stalin", der bei der russischen Obrigkeit für beträchtliche Schaumproduktion vor dem Mund geführt hat: Dem Filmemacher geht es jedoch nicht darum, "die Mechanismen eines totalitären Staates nachfühlbar zu machen, sondern darum, denendgültig als jenenzu enttarnen, der er in Iannuccis Schaffen schon immer war." Doch "Iannuccis Methode (...) stellt kein Instrumentarium dafür bereit, die Differenz zwischen einer aus dem Ruder laufende Mediendemokratie und einer paranoiden Diktatur zu denken. In diesem Fall heißt das vor allem, dass dieden Film herzlich wenig interessiert."Barbara Schweizerhof hält in derfest: "Wirklich zum Ablachen ist der Film nicht", der Film "funktioniert weniger als gag-getriebene Komödie denn als." Ronald Pohl vom Standard sah "eine brillante Satire." In der lobt Alexander Menden "die großartige Besetzung", die "an der Atmosphäregroßen Anteil hat." Und in verspricht Jackie Mansky nichts weniger als "die wahre Geschichte vom Tode Stalins".Reißschwenk von Russland in die USA: Susan Vahabzadeh fühlt in derden, dessen Zahlen in diesem Jahr schlecht aussehen: Zwar jubelt man dort über den sensationellen Erfolg von "Black Panther" - doch jenseits davon gibt es bloß lange Gesichter: "Nur zwei der fünf weltweit erfolgreichsten Filme sind aus den USA. ... Der, von dem Hollywood sich in den letzten Jahren abhängig gemacht hat, versorgt sich nämlich mittlerweile selbst."Weitere Artikel: In der empfiehlt Andreas Hartmann eine Reihe im Berliner Kino Arsenal mit den Filmen von. Außerdem legt uns in derPeter Nauund"Cäsar muss sterben" ans Herz, der ebenfalls im Arsenal läuft.Besprochen werdenwiederaufgeführter Gothic-Horrorfilm "Laurin" aus dem Jahr 1989 ( Perlentaucher taz ),in einer luxuriösen Neuauflage erschienener "Heaven's Gate" ( Filmgazette ),ursprünglich in der Nazi-Zeit veröffentlichtes und jetzt wiederherausgegebenes "Wörterbuch des Films" ( Tagesspiegel ), eine Ausstellung über die italienischen-Studios in Rom ) und die vom online gestellte Verfilmung von' Roman "Die Freibadclique" ZeitOnline ).