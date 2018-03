Seit dem Kalten Krieg ist es mit derauch im Westen bergab gegangen, schreibt in. In den Fünfzigern konnte die Überlegenheit des Westens auch mitbelegt werden: "Diese Verflechtung von Wahlfreiheit und Saxofon-Solos, Kapitalmärkten und abstraktem Expressionismus ist nun schlicht auseinander gefallen. Länder wie China und Russland zeigen, dass man alle Verheißungen einer 'freien' Kultur und freie Märkte - Moderne Kunst, Reality-TV, Zocken auf dem Aktienmarkt - und wenige politische Freiheiten haben kann. Unterdessen haben Länder wie die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich vorsätzlich die politische von ökonomischer Freiheit entkoppelt, glücklich, dass sie nicht nur ''-mit Regimes schließen können, die auf Menschenrechten herumtrampeln, sondern dass sie auch noch das Geld dieser 'Investoren' in New York und London."Die Deutschen sehen die eigenen Familien konkret zunehmend als Opfer des Nationalsozialismus. Gleichzeitig sehen sie sich abstrakt in einerfür den Rest der Welt, glaubt die Frankfurter Politologinin der. Das habe sich besonders während der Flüchtlingskrise in der "Willkommenskultur" gezeigt: "Die moralischen Kosten der Instrumentalisierung der deutschen Schuld und Verantwortung lassen sich heute nicht einschätzen. Es ist zu befürchten, dass sie beträchtlich und gefährlich sein werden. Die deutsche Geschichtspolitik der 'Vergangenheitsbewältigung' hat auf der Ebene derund der informellen Familiengeschichte konkrete Schuld und Verantwortung durch eine abstrakte Verpflichtung gegenüber Ideen und moralischen Werten und Prinzipien ersetzt. Sie hat die Nachgeborenen damitund Verantwortung entlastet. Genau damit aber fügt sich die Geschichtspolitik und die von ihr geprägte deutsche Gesellschaft in eine spezifisch deutsche Tradition." (Soll das heißen, im Grunde sind wir immer noch Nazis und darum haben wir die Flüchtlinge willkommen geheißen?)Ebenfalls in der überlegt Almut Seiler-Dietrich, obfrisch übersetzter Grundlagentext zur afrikanischen Sprachdebatte, "Decolonizing the Mind" von 1986, heute immer noch aktuell ist. Ngugi beschreibt darin dieals Herrschaftsinstrumente eines poskolonialen Imperialismus. Das lässt sich so nicht mehr halten, meint Seiler Dietrich, eher seien Aufsteig und Ansehen von AutorInnen mit der Verwendung europäischer Sprachen verknüpft. In dem Buch vermisst sie allerdings einen Punkt. "Nirgendwo sei die "Rede vom Vorteil der von klein auf geübten, der in der Befähigung zum Agieren in der globalisierten Welt besteht. Die behauptete Glottophagie findet, wenn überhaupt, auf politischer Ebene statt, etwa wenn der sich zurzeit aufschaukelnde Konflikt in Kamerun 'Anglofone' und 'Frankofone' gegeneinander aufbringt: Tribalismus als koloniale Restmasse."