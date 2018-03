AfD und Linke sind im Grunde zwei große #metoo-Bewegungen, die Menschen versammeln, die mit dernicht zurecht kommen, meintin einem sehr langen Interview mit der: "Das Driften erfasst jetzt auch den Menschen im hintersten Winkel - es sucht ihn heim, auch wenn er sich selber nicht bewegt. Dieser Winkel gleicht im Übrigen sehr der 'rechten Ecke', in die man heute so gern Leute stellt, die durch einenin den beschleunigten Wandel auffallen. Diese Ecke bleibt harmlos, solange ihr Bewohner gesteht, er sei zu langsam für diese Welt. Sie wird giftig, wenn die Langsamkeit sich. Inzwischen ist ein Teil der Ecke von Rückwärtsstürmern bevölkert. Denen muss man."In einem langen Gesprächundmit dem Deutschlandfunk Kultur ( Teil 1 Teil 2 ) geht es um die Rechte, 1968 und um, wie zuletzt die Frage, ob der Islam zu Deutschland "gehört", oder "wie Jan Assmann sagt: 'Diese unsägliche Rede vom Islam, der zu Deutschland gehört oder nicht. Was gehört zu Deutschland? Ist das ein Immunsystem, das?' Das sollte es in Assmanns Augen nicht sein, denn: 'Für mich wäre es ein Schreckensbild, die Vorstellung, in einem christlichen Staat zu wohnen, wosind. Das wollen wir hier nicht. Und ich meine überhaupt, dass die Rolle einer Staatsreligion der Religion am schlechtesten bekommt. Das sollte es eigentlich nicht geben. Deutschland sollte ein Land sein, in dem die Frage, ob der Islam dazugehört, gar kein Thema ist. Selbstverständlich, das ist, der alle möglichen Religionen beheimatet.'"In der schreibt Stephan Grigat den Nachruf auf den Theoretiker und Kritiker des linken Antisemitismus: "Joachim Bruhn hat Postones Thesen zum Nationalsozialismus vor dem Hintergrund der Jahrzehnte vorherrschendenzu Recht als 'Revolutionierung der materialistischen Betrachtung des Antisemitismus' bezeichnet. Seine von den Grundkategorien in Marx' 'Kapital' ausgehende Dechiffrierung des modernen Antisemitismus als, seine deutliche Unterscheidung von Antisemitismus und Rassismus und seine Analyse der nationalsozialistischen Vernichtungspraxis als Bruch mit der kapitalistischen Verwertungslogik und Herrschaftsrationalität haben ebenso Maßstäbe gesetzt wie seine Kritik an der deutschen Linken und einem sich progressiv wähnenden fetischistischen Antikapitalismus."Wenn die Briten über denreden, dann kommen sie ganz schnell auf die Abolitionisten, auf deren Druck hin der Sklavenhandel abgeschafft wurde. Es wird langsam Zeit, hinter diese Schönfärberei der Geschichte zu gucken, meint im, und übernachzudenken. Ein ungeschickter Tweet des Schatzamtes hat die Briten nämlich kürzlich daran erinnert, dass sie tatsächlichgeleistet haben - an die Sklavenhändler und ihre Nachkommen, nicht an die ehemaligen Sklaven. Der Tweet sagt viel aus über das Geschichtsverständnis der Briten: "The revelation came on 9 February, in the form of a tweet by HM Treasury: 'Here's today's surprising #FridayFact. Millions ofthrough your taxes. Did you know? In 1833, Britain used £20 million, 40% of its national budget, to buy freedom for all slaves in the Empire. The amount of money borrowed for the Slavery Abolition Act wasthat it wasn't paid off until 2015. Which means that living British citizens helped pay to end the slave trade.'"Weiteres: In der denkt Philipp Hübl übernach.