Eine Fraktion, die mit wenigen Ausnahmen stets auf der Sonnenseite der Bundesrepublik lebten, hat sich zu einem rechten Salon zusammengeschlossen, aus dem die "" hervorgegangen ist, ein knappes Papier, in dem man die Solidarität mit Demonstrationenerklärt. Die Unterzeichner haben bei ihrer Annäherung an die AfD (es haben auch AfDler undRedakteure signiert) einen gewissen Eiertanz aufgeführt, weiß der Leipzig-Korrespondent der, Martin Machowecz: "Die frühereRedakteurinstand zunächst auf der Unterschriftenliste, ließ sich aber wieder streichen. Sie teilt mit, dass sie sich öffentlich lieber 'mit mehr als einer bloßen Unterschrift' äußere. Aber dann ist da noch das kuriose Verschwinden der Unterschrift von: Sie, eine - nach eigener Auskunft - 'knallrechte' Autorin, überdies die Ehefrau des neurechten Verlegers, war ebenfalls Erstunterzeichnerin des Aufrufs. Nach wenigen Stunden wurde sie- offenbar, weil sich andere Unterzeichner beschwert hatten."Der Artikel ist Teil einesim-Feuilleton zu den neuen Rechten aus dem eigenen Milieu. Jens Jessen erklärt die subtilen Unterschiede zwischen Konservativen, Radikalen, und Reaktionären (auch von links). DerKonservative Ulrich Greiner sieht keinen Anlass,"in die rechte Ecke zu stellen". Adam Soboczynski erklärt, warum Ostdeutsche, aber auch Polen und Ungarn sich wundern, wenn sie im Westen als "" angesehen werden.Und Mariam Lau sucht in dernach einem Konservatismus als einer Doktrin, die zwar keine sein will, sich aber trotzdem in ihre Widersprüche verstrickt: "Als ihn ein konservativer Oberpfälzer damit konfrontierte,sei 'widernatürlich', entgegnete er: 'Wenn Gott die Homosexualität nicht gewollt hätte, dann gäbe es sie auch nicht.' Das gilt für Typhus oder die Atombombe auch.!"Laut einer von Bertelsmann alle zwei Jahre in Auftrag gegebenen Studie entfernen sich immer mehr Länder von, darunter auchund die meldet Michael Bauchmüller in der: "Insgesamt 58 der 129 Staaten zählt der Index zu den Autokratien, davon 40 alsim engeren Sinn. Insgesamt leben in diesen Staaten. Schon durch das Bevölkerungswachstum der jüngsten Dekaden lässt das einen dramatischen Schluss zu: Nie zuvor in der Geschichte lebten so viele unter der Herrschaft eines Autokraten." Zahlen und Hintergründe liefert Max Holscher auf, Postings und Kommentare haben instark zugenommen, meldet unter Berufung auf den Rassismus-Report des Vereins "Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit" (Zara): "Auch offline werde die Agitation härter, besonders gegenüber Muslimen. Frauen mit Kopftuch würden 'in nahezu allen Lebensbereichen diskriminiert', durch Beschimpfungen und tätliche Angriffe im öffentlichen Raum bis hin zur Verwehrung von Leistungen, Arbeitsplätzen oder Diensten, schreibt Zara."hatte in- Platz 114 der weltweiten Statistik für Geschlechtergleichheit - keine Chance, berichtet Michaela Vieser im. Im Gespräch mit der Journalistin und Autorin, die ein Buch über ihredurch den Biografen von, Noriyuki Yamaguchi, schrieb, erfährt Vieser, dass es im Japanischen kein Wort für ein eindeutiges "Nein" gibt und wie Frauen nach sexuellen Übergriffengebracht werden: "Sie müssen unmittelbar nach dem Vorfall für die zuständigen, meist männlichen Polizistenund vielen ermüdenden Befragungen Stand halten. Aber selbst auf einem ganz praktischen Level gestaltete sich die Hilfesuche als schwierig: 2015 gab es für den Großraum Tokio mit seinen 30 Millionen Einwohnern nur eine einzige Rape-Hotline. Trotzdem entschied Ito sich für eine Anzeige bei der Polizei, wo sie vor den Konsequenzen einer Anzeige gewarnt wurde. 'Natürlich sagte die Polizei mir das, wovor ich am meisten Angst hatte: Dass ich danach wahrscheinlichkönne, dass mein Leben hier vorbei sei.'"