steht seit der Affäre um Cambridge Analytica immer mehr unter Druck, berichtet Thorsten Schröder auf: "Eine, so schrieben die demokratische Senatorin Amy Klobuchar und ihr republikanischer Kollege John Kennedy in einem gemeinsamen Brief am Montag, würde es leichter machen, zu verstehen, 'was getan wird, um diezu schützen und Missbrauch zu minimieren'. Und daslud Zuckerberg ein, persönlich 'klarzustellen, dass persönliche Daten nicht dazu benutzt werden, um Demokratie zu manipulieren'." Derweil "verlor die Aktie an der New Yorker Börse. Es war der größte Verlust seit drei Jahren - und am Dienstag fiel der Kurs noch weiter", so Schröder.Im Gespräch mit dem erklärt der ehemalige-Mitarbeiter, er habe seine Vorgesetzten gewarnt, dass Daten, die an externe Firmen weitergegeben wurden, missbraucht werden könnten. Doch niemand habe sich dafür interessiert: "AskedFacebook had over the data given to outside developers, he replied: 'Zero. Absolutely none. Once the data left Facebook servers there was not any control, and there wasinto what was going on.' Parakilas said he 'always assumed there was something of a black market' for Facebook data that had been passed to external developers. However, he said that when he told other executives the company should proactively 'audit developers directly and see what's going on with the data' he wasfrom the approach. He said one Facebook executive advised him against looking too deeply at how the data was being used, warning him: 'what you'll find?'"Drei Jahre bevor er Trumps Chefstratege wurde, half, Cambridge Analytica auf die Beine zu stellen, berichtet die, die sich mit, einem ehemaligen Mitarbeiter der Firma unterhalten hat. "In an interview Tuesday withat his lawyer's London office, Wylie said that Bannon - while he was aat Cambridge Analytica and head of Breitbart News - wasin the company's strategy and approved spending nearly $1 million to acquire data, including Facebook profiles, in 2014. 'We hadat this point. Bannon was Alexander Nix's boss,' said Wylie, who was Cambridge Analytica's research director. 'Alexander Nix didn't have the authority to spend that much money without approval.'"