Nein,verdient in der Debatte keinen besonderen Schutz, antwortet Dirk Pilz in derauf ein Argument Ulrich Greiners in der, der mangelnden Respekt für Tellkamp beklagte: Tellkamp habein die Debatte geworfen, die keine Basis für Respekt abgeben könnten. Nebenbei benennt Pilz das: "Sie betreiben das gefährliche Spiel einer rückwendigen Utopie, die'Retrotopia' nennt: gesellschaftliche Verbesserung in einem '' zu suchen, einer Vergangenheit, die nie stattgefunden hat. Man sieht es am deutlichsten beim Streit um den Begriff Heimat: Es ist der Streit um eine Idealvorstellung, die keine materiale Grundlage hat. Endlich soll es wieder werden, wie es nie gewesen ist."In derwill Hannah Lühmann es zunächst nicht wahrhaben:- ein neurechter Denker? Dann aber spricht Safranski im-Interview von Kulturen als "", die man nur "bis zu einem gewissen Grad" mischen könne - und sucht damit nicht nur bewusst den Schulterschluss mit der rechten Ideologie, sondern scheint das Denken ganz aufzugeben, meint Lühmann: "die Vorstellung eines kurz vor der Mutation stehenden 'Brutsystems' ist. Sie lässt keinen Möglichkeitsraum des Denkens, keinen Zweifel offen. Wer aus ihr politische Konsequenzen zieht, müsste etwa, deren Integration nicht geglückt ist - auch wenn sie schon lang hier leben. Wer damit einfach nur beschreiben möchte, was eine Kultur ist, verliert sich in."Judith Sevinc Basad bezweifelt bei den, dass allein patriarchale Strukturen für den "" verantwortlich seien - oft steckten auchder Frauen dahinter: "Frauen suchen sich nicht nur Berufsbranchen aus, die schlechter entlohnt werden, wie die Pflege und den Einzelhandel. Sie sind auch mehrheitlich inmit schlechteren Berufschancen vertreten, während Männer eher technische Studiengänge mit hohen Einstiegsgehältern wählen. Auch sind es Frauen, die häufiger dieübernehmen, wodurch sie in die Teilzeitfalle tappen und ihnen besser bezahlte Führungspositionen verwehrt bleiben. Rechnet man all diese Faktoren aus den 21 Prozent heraus, bleibt die 'bereinigte' Lohnlücke von sechs Prozent übrig."