Judith von Sternburg gibt in dereine kleine Einführung in die Hintergründe vonOper "Das Wunder der Heliane" um dann Christof Loys Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin als wahres "Meisterwerk" zu feiern: "Loy arbeitet ganz im Sinne Korngolds auf die zentrale Szene der gesamten Oper zu: Den Auftritt derbeim (wegen Verbreitens von Freude) zum Tode verurteilten 'Fremden'. Das ist die Sopranistin mit der überirdischen Stimme, das ist überhaupt die überirdische Sopranistin, undübernimmt die Rolle als große Sängerdarstellerin, die sie schon in der Frankfurter 'Passagierin' war. Sie trägt ein weißes Abendkleid (nicht gotisch, wie vorgesehen, aber erlesen) und hat gelbleuchtenden Wein dabei, der eine Ausstrahlung hat wie das Glas Milch in 'Verdacht'. Loy lässt das auskosten, die Schönheit der Frau, aber vor allem ihre unexaltierte Zuwendung, ihr Mitleid, das sich in ihrem Gesicht, dem Gesicht einerspiegelt". Und-Kritikerin Christiane Wiesenfeldt sah ein "sündig-süffiges Wunder".Weitere Artikel: Im erzählt der Theaterautorvon seiner. In der erklärt Sabine Leucht, warum München einefür die Freie Szene braucht. In der singt Sascha Ehlert ein Loblied auf das Berliner Theater "Heimathafen Neukölln", das zwar keine Theateravantgarde bietet, die "weiße Mittelschicht" aber zum Konsumlockt. In der erinnert Michael Stallknecht angesichts derdaran, dass Künstlerzirkel auch schon früher für ihre "gemeinsam gelebte Sexualität" berüchtigt waren. In derinspiziert Gina Thomas die neuean britischen Theatern.Besprochen werden' Choreografie "What we are looking for" am Jungen Theater Basel ( NZZ ) undInszenierung von Lessings "Nathan, der Weise" am Staatstheater Wiesbaden ( FR ).