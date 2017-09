, Intendant der Berliner Festspiele, wundert sich in dernicht über das gute Abschneiden der. Für ihn mündete die Wiedervereinigung in einen "Kolonialismus der Liberalen". Der DDR sei nach der Wende alles positive abgesprochen, ihre Trümmer entsorgt worden. Man nehme nur den Palast der Republik: Dort entstehe jetzt ein, dass sich mit dem deutschen Kolonialismus befassen solle. Aber: "Wie reflektiert man den? Diesen nationalen Dachschaden, dass es bezüglich der DDR nichts mehr gebe, worüber man sich Gedanken machen müsse, außer die? Was von der DDR bleibt, ist eine Erinnerung an Opfer und Täter, an Unrecht und der Irrglaube, dies sei die ganze Wahrheit."undwieoder die Imamin und Juristinleben in Deutschland unter permaneter Bedrohung und sind rund um die Uhr auf Personenschutz angewiesen. Evelyn Finger berichtet in derüber ihre Situation: "Abdel-Samad ebenso wie Ates, Khorchide ebenso wie Ourghi wurden schon oft alsislamfeindlich gesehen, ja sogar als. Dann wieder beschimpft man sie alsund natürlich als 'Ungläubige'. Dieser Vorwurf trifft derzeit keineswegs nur religiöse Minderheiten in muslimisch geprägten Staaten, er ist auch im Streit um die Zukunft des Islams in Europaallgegenwärtig. Das liegt an einem, der Demokratieskepsis verbreitet, den Westen verteufelt und, wie militante Fundamentalisten auch, den 'einzig wahren Islam' propagiert, alsosieht. Das spielt tatsächlich denin die Hände und schadet allen europäischen Muslimen, die mehrheitlich moderat gläubig bis säkulär sind."In derhat Juhanna Bruckner mit der Linguistinüber die Frage gesprochen , warumtrotz seines offensichtlichfrauenverachtenden Weltbilds so vielehat: "Wir sprechen vom Kampf der Geschlechter und Feministinnen wird oft vorgeworfen, dass sie Männer hassen. Das ist eine künstliche Trennung - tatsächlich könnensein und. Menschen glauben an Weltbilder und vertreten diese auch, selbst wenn sie in diesen Weltbildern weniger Machtpositionen besetzen."