Der einzige mächtige Sozialdemokrat in Europa ist heute schreibt Tom McTague bei. In der Kritik der Corbynisten anlernt man einiges über das Rezept: "Mitblickte Corbyns innerer Kreis auf Martin Schulz' Wahlkampf. Die Angebote des SPD-Vorsitzenden an die Wähler wurden von einem Insider des Corbyn-Wahlkampfteams so resümiert: 'Mit Angela Merkel in allem übereinstimmen und sie dann in der Asylfrage angreifen, das ist verrückt.' Corbyns enge Mitarbeiter glauben an denals Schlüssel zum Erfolg. 'Die wirksamste Form der Opposition ist heute Anti-Austerität und Anti-System' sagt ein Labour-Offizieller."Rudolf Balmer resümiert für diestark erwartete Rede über die Zukunft der Europäischen Union - Macron machte viele Vorschläge für eine intensivere Zusammenarbeit, betonte aber auch, "dass die EU zur stärkeren Integration ihrer 19 Mitglieder einenund einen dafür zuständigen Minister mit echten Kompetenzen und ein Parlament benötige. Dieser Vorschlag stößt vor allem in Deutschland auf große Skepsis. Dort herrscht die Meinung vor, die deutschen Steuerzahler sollten nicht für die ärmeren EU-Staaten mit mangelnder Haushaltsdisziplin bezahlen. Die Idee einer Vergemeinschaftung der Schulden gilt als eine 'rote Linie' fürFDP, mit dem sich Angela Merkel zusammen mit den Grünen auf eine Koalition einigen möchte." Als Video kann man die Rede hier sehen , allerdings ohne Untertitel.In der denkt der Soziologedie Aufgabenverteilung in einernach. Diesieht er in Sachenin der Pflicht: "Die Botschaft aller populistischen Bewegungen und Parteien lautet Schutz oder Protektion. Sie bringen damit die in der Bevölkerung insgesamt zu registrierende Einsicht zum Ausdruck, dass wir das Ende einer dreißig- bis vierzigjährigen Periode erreicht haben, deren zentrale Botschaft darin bestand, dass eine gute Gesellschaft eineist. Und dass deshalb der Politik keine andere Aufgabe zukommt, als nach Maßgaben einer Humanökonomie der Kompetenzen und Potenzen die Selbstdurchsetzungsfähigkeit der Einzelnen zu stärken. Daran.""Ist der Gedanke so abwegig, dasssich für diese Partei entschieden haben, weil sie die politischen Forderungen der gärigen Gauland-Weidel-Truppe für richtig halten? Weil sie an denim Wahlkampf ihre Freude hatten?" Jens Bisky hat in derüberhaupt keine Lust, nach freundlich-psychologischen Erklärungen für den Erfolg der AfDzu suchen. "Es gibt konträre Meinungen zur Europapolitik, über Zuwanderung, über Asylrecht und Integration. Der notwendige Streit wird verhindert, wenn man politische Forderungen, ja Nationalismus und Rassismus zum Ausdruckverniedlicht."In derist Kathrin Spoerr entsetzt : Schon wieder steht der Ostdeutsche "am". Die Ossis fühlten sich zu Recht gekränkt. Vielleicht hätten die Wessis, die so empfindlich auf "Neger" oder "Zigeuner" reagieren, ihrenauch mal auf die "Zonengabis" und "Jammerossis" ausweiten sollen, meint sie. "Der Ostdeutsche war dem Westen lange eine Witzfigur. Jetzt ist er auch eine Hassfigur. Und was wird der ostdeutsche Mann dann tun? Wird er seine Wahl bereuen? Seinen Fehler einsehen? Sich selbst erkennen? Umkehren? Eher nicht. Im Gegenteil. Er wird sich abwenden,und. Er wird kratzen, beißen und zurückbeleidigen. Er wird seine Angel, seinen Lebensstil und seine Wahlentscheidung festhalten und verteidigen. Er wird den Hass aushalten. Das ist vielleicht seine Art, die Würde, die ihm auch der Westen genommen hat, zurückzuholen."