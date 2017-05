In Hamburg soll heute ein Frauenmarsch gegen Rechtsextremismus und Islamismus stattfinden. Rednerinnen sollten unter anderemundsein - bisfürchteten, dass die beiden gegen die "Freiheit, daszu tragen" argumentieren könnten, berichtet . Linke Organisationen distanzierten sich dann auch. Die beiden nehmen nun zwar noch an der Demo teil, reden aber nicht. "Unterzeichnet ist die 'Distanzierung' unter anderem von der(!) Hamburg und Schleswig-Holstein, demHamburg, dem- und derHamburg. Ist der Jüdischen Gemeinde eigentlich klar, mit wem sie da paktiert?"Der Erfolg von Emmanuel Macron basiert nicht zuletzt auf seinem Kniff, mit der Formel "et en même temps" ("und zugleich") gegensätzliche Positionen zu vereinen. In der deutschen Politik schickt sichan, das Prinzip des Sowohl-als-auch zu perfektionieren. Sie ist Mitte zwanzig, lesbisch, aus einem migrantischen Elternhaus stammend - und zugleich Zukunftshoffnung der CDU. Wie das zusammengeht, erklärt sie in einem (kostenpflichtigen) Beitrag in der- und zugleich im Gespräch mit Anja Maier und Sonja Trabandt in der, denen sie ihre Motivation erläutert : "Weil ich das Gefühl habe, wennwären, dann wäre Schwulenpolitik anders, wenn mehr Migranten da wären, wäre Migrantenpolitik anders. Das ist dieses berühmte Gedicht von Zoe Leonard, das ich so gut finde: 'I want a dyke for president.' Ich will eine, ich will eine Schwuchtel als Vizepräsident, ich will jemandem im Parlament, der keine Versicherung hat und weiß, wie sich das anfühlt. Wenn jede Betroffenheit repräsentiert wird und Eingang findet in einen Gesamtprozess, dann wird auch alles miteinander vereinbar. Das ist für mich Demokratie."In der Debatte umist viel von einem "Haltungsproblem" der Truppe die Rede, womit die mangelhafte Durchsetzung der offiziellen Verhaltensstandards gemeint ist. Zur Bildung von Kameradschaft sind Verstöße gegen diese Standards allerdings unabdingbar, meint der Soziologe und Historiker Stefan Kühl in der: "Wenn die Bundeswehr unter etwas leidet, dann darunter, dass man das Gespür dafür verloren hat, welchewerden können und welche nicht... Wenn formal festgelegt werden würde, dass beispielsweise bei sexuellen Übergriffen, Misshandlungen Kriegsgefangener oder rechtsextremen Betätigungen hierarchische Meldeketten übersprungen werden müssen und die Armeeführung direkt einzuschalten ist, wäre für alle Armeeangehörigen eingesetzt, wo die Grenzen der geduldeten Regelabweichungen liegen."