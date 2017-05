Kanndas gespaltene Frankreich versöhnen? In derhatbei aller Sympathie für den neuen Präsidenten leichte Zweifel . Denn nach dem Rausch müsste jetzt die Positionierung kommen, die ein sowohl als auch nicht zulässt: "Macron erklärt, es gebe keine französische Kultur, preist zugleich aber das Bauerbe. Mit ihm könnten, Uberisierung und Sozialschutz in gutem Einvernehmen koexistieren. Es gäbe keine sozialen Spannungen mehr, denn der geliebte Leader absorbierte sie alle. Von daher rührt auch sein grammatikalischer Tick, seine dauernd gebrauchte Formulierung 'et en même temps' ('und zugleich'), die zu einem Gimmick der Kampagne geworden ist, erlaubt er doch die Versöhnung der Gegensätze. Diese, die in Worten fasziniert, ist in Taten nur schwer tragbar."Im Gespräch mit Marc-Olivier Bherer vondenkt der Soziologeüber die Frage nach, warumein so beliebtes Futter fürist. Der schnelle Aufstieg ist ein Aspekt, und natürlich, dass er in der Rothschild-Bank gearbeitet hat. Bronner spießt auch den Begriff des "" auf, den alle Verschwörungstheoretiker lieben: "Dieser Begriff ist extrem vage, eine Metapher, um die Pseudo-Realität der Welt zu beschreiben. Ein sehr altes Bild des Systems ist, das vor allem von antisemitischen Zeitungen der Dreißiger benutzt wurde. Das System verkörpert, was wir hassen."Unter den Linken hat sich vor der Wahl die Auffassung verbreitet,zu wählen, sei praktisch das selbe wiezu wählen. Nils Markwardt hält das auffür gefährlichen Unsinn, denn der Wirtschaftsliberalismus spiele bei den Rechtspopulisten nur eine Nebenrolle: "Die Ablehnung gilt vor allem dem. ... Ein wirklicher Kampf für soziale Gerechtigkeit setzt all das voraus, was Rechtspopulisten unterhöhlen oder abschaffen wollen: demokratischen Pluralismus, liberale Institutionen und europäische Einigung. Letzteres nicht nur deshalb, weil die Regulierung des Kapitalismus vornehmlich eine supranationale Angelegenheit ist, sondern auch, weil die europäische Integration dazu führt, dass die Nationalstaaten grundsätzlich ein Mindestmaß an gemeinsamen Interessen haben."Diewidmet dem ungarischstämmigen, mit 17 Jahren vor den Nazis nach England geflohenen Investorein kleines Dossier. Auf 25 Milliarden Euro wird sein Vermögen geschätzt, schreibt Anja Jardine in ihrem Porträt : "Nicht nur Soros', auch seine Bereitschaft, es, verlangt nach Superlativen. Allein in Russland spendete er Ende der neunziger Jahredessen, was die US-Regierung an Zuwendungen gewährte. Seine 'Open Society Foundations' engagiert sich heute in über hundert Ländern für Pluralismus, Meinungsfreiheit und Bildung;sind seit 1979 in Tausende Projekte geflossen. 'Staatsmann ohne Staat' nannte ihn der mazedonische Staatspräsident. Soros engagiert sich gegen den Golfkrieg und investiert in die Rüstungsindustrie. Man wird aus dem Milliardär nicht schlau. Das kann er gut verstehen."Doch Soros'ist inzwischen unter Druck geraten - von links wie von rechts, erzählt Andreas Ernst. Auch ihre Freiheitsvorstellungen werden oft nur von einer Minderheit geteilt: "Aber sind diese NGO auch Teil des gesellschaftlichen Wandels? Sind sie die, als die sie sich sehen? Milcin räumt ein, dass viele der fähigsten Aktivisten in den vergangenen fünfzehn Jahren dem Landhätten. 'Sie sind in Kanada, Österreich oder Deutschland.' Und mit ihnen verschwanden die Fähigkeiten, die sie im 'Soros-System' erworben hatten: Managementqualifikationen, Sprachkenntnisse, Verhandlungsgeschick."