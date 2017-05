Die betroffenen Unternehem und Behörden hätten den Angriff der Erpressungssoftware(oder WannaCry) leicht abwehren können - schon im März hatte Microsoft eineseiner Software angeboten, sagt IT-Sicherheitsexperte Rüdiger Trost im Interview mit Alina Schadwinkel in: "Wie wir sehen, habendiese Sicherheitspatches aber nicht eingespielt. Dazu gehören der britische Gesundheitsdienst ebenso wie die Deutsche Bahn und Zehntausende weitere. Der Erfolg- sicher auch den Angreifer."Brad Smith betont dann auch im Microsoft-Blog diefür die Sicherheit ihrer Computer. Und er macht nochmal klar: "Die WannaCrypt-Techniken, die für die Attacke genutzt wurden, sindworden. Über diesen Diebstahl war Anfang des Jahres berichtet worden." twittert dazu: "Unglaublich: Microsoft, dass @NSAGov die Schadsoftware entwickelte, die an diesem Wochenende Krankenhäuser lahmlegte."Auch Internetkritikerweist in derdarauf hin, dass die Sicherheitslücke zunächst von derfür die Zwecke des Geheimdienstes geschaffen wurde, dass es also "dieselbst sind, die mit ihren Geheimdiensten verantwortlich für Sicherheitslücken in unseren Kommunikationsnetzwerken sind, an unseren Smart-TVs herumpfuschen und Schlupflöcher in unseren Betriebssystemen. Wikileaks hat kürzlich CIA-Hacking-Werkzeuge veröffentlicht."Es ist ja ganz nett, dass dervor der Verabschiedung von Gesetzen Expertenmeinungen einholt, findet Constanze Kurz in ihrerKolumne. So wurde für das "" auch die Gesellschaft für Informatik konsultiert. Nur: "Die entsprechende Debatte im Parlament wird nicht von der eingeholten Expertise zeugen, es werden keineerwogen und diskutiert. Es gibtmit der Zivilgesellschaft. Die schriftlichen Stellungnahmen werden nämlich nicht einmal abgewartet: Kurz vor Abgabefrist wurde der Referentenentwurf bereits in einer aktualisierten, also veränderten Fassung bei der EU-Kommission notiert."