In der porträtiert Thomas Irmer die in Leipzig arbeitende Regisseurin, deren Adaption von Peter Richters Roman "89/90" zum Theatertreffen eingeladen wurde. Die im bayerischen Landshut geborene Bauer "gilt als Spezialistin für schwierige Texte und sperrige Gegenwartsstücke. Und sie hat eine besondere. Als erste Westabsolventin der Regie-Klasse an der Berliner 'Ernst Busch'-Theaterhochschule. Sie hatte vorher am Mozarteum in Salzburg studiert, Berlin kam ihr dann viel fremder vor. 'Das war wirklich wie. Die Gerüche, die Einrichtung, alles war anders. Abends beim Ausgehen waren die Leute offener als im Westen. Während unsere Lehrer gerade gegauckt wurden.'"An der Volksbühne streiten sie um, das draußen auf dem Rasen steht. Die Castorfianer wollen es Chris Dercon so richtig zeigen und es, die Erben des verstorbenen Bühnenbildners und viele Volksbühnen-Mitarbeiter wollen, dass es stehen bleibt. Im klärt Rüdiger Schaper denüber die Rechtslage auf: "Das eiserne Rad ist zu einer Art Einheitsdenkmal geworden. Es gehört zum Stadtraum, zum Bezirk Mitte und nimmt eine exponierte Stellung ein. Es gehört nicht Frank Castorf, der offenbar ein Fanal will, und auch nicht der Volksbühne. Kultursenator (und Dr. jur.) Klaus Lederer hat gesagt, die Volksbühne sei Eigentümerin des konkreten 'Blechgegenstands' und könne darüber verfügen - er irrt. Das Rad istund gehört dem Land Berlin."Volksbühnenschauspieler ärgert sich im Interview mit derüber den Streit, den er "albern und unsouverän" findet: "Was heißt,! Frank will das. Ich glaube nicht, dass jeder einzelne Mitarbeiter dazu befragt wurde. Es ist eine Trotzreaktion. Frank, habe ich gehört, will das Rad jetzt mitnehmen nach Avignon. ... Da hat die Volksbühne ein Gastspiel. Was das alleine kostet, es abzubauen und dahin zu schaffen. Für das Geld könnte man den Mitarbeitern auch 'neauszahlen, für 25 Jahre."Weitere Artikel: Noch ein paar Erinnerungen an die: Diehat einige Fotos ausBildband "No Way Home" veröffentlicht . Minke war freier Mitarbeiter in der Ton- und Videoabteilung der Volksbühne. wiederholt ein Feature von 1983 über die Geschichte desin Berlin.Esther Slevogt entwirft beim Theatertreffen einenBesprochen werdenInszenierung von Albert Ostermaiers "Phädras Nacht" am Residenztheater München ( NZZ ),Inszenierung von Roland Schimmelpfennigs "Idomeneus" am Theater Basel ( NZZ ), die Uraufführung vonStück "Bombenstimmung" durch Hasko Weber bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen ( nachtkritik ), die Performance "Metamorphoses 3°: RETORIKA" vonundim Brut Wien ( nachtkritik ),Inszenierung von Ferdinand Bruckners Stück "Krankheit der Jugend" am Theater Phönix in Linz ( nachtkritik ) und"Ballet of Difference" beim Münchner Dance-Festival ).