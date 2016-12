In diesen Tagen beginnt der Prozess gegen die türkische Autorin, schreibt Karen Krüger in der. Ihr stets auf Gewaltlosigkeit pochendes Eintreten für diein der Türkei geriet ihr zum Verhängnis. Wenige türkische Intellektuelle brachten ihren Mut auf, so Krüger, die auch aus einem bewegenden Brief an die Autorin zitiert. Im Gefängnis wird Erdogan: "Seit ihrer Inhaftierung wurde sie viermal aus dem Frauengefängnis in Istanbul-Bakirköy in ein Krankenhaus gebracht, kehrte aber jedes Mal in ihre Zelle zurück,zu Gesicht bekommen zu haben. Über ihren Anwalt hat Asli Erdogan mitteilen lassen, sie werde im Gefängnis auf eine Weise behandelt, die ihrem Körper dauerhaften Schaden zufüge."In gewohnt hochfahrender Art nimmtin derdas "Gerede" von Politikern nach dem Berliner Anschlag auseinander: "Diemit derzu verknüpfen, wie es gerade wieder getan wurde, ist genau so ein unprofessionelles Gerede, das den ersten Anschein für die Sache selbst hält. Zweifellos sind einige, die in Deutschland Anschläge geplant oder verübt haben, 2015 im Strom der Flüchtlinge gekommen. Die Verknüpfung geht aber von der Annahme aus, dass keine Terroristen gekommen wären, wenn man keine Flüchtlinge hereingelassen hätte. Das aber heißt den ''… sträflich zu unterschätzen."Schuld amsind laut Soziologeim Gespräch mit Sabine am Orde in derdiealler Länder, die mit dem Neoliberalismus paktiert haben: "Von Labour in Großbritannien über die Demokraten in den USA bis zur SPD sind es ausgerechnet Sozialdemokraten gewesen, die in den neunziger Jahren den Neoliberalismus politisch durchgesetzt haben. Von derversprach man sich etwa, dass eine Wertschöpfung in Gang gesetzt würde, von der am Ende auch untere Schichten und die staatlichen Budgets profitieren. Das ist aber nicht passiert. Im Gegenteil: Der ungeheure Reichtumszuwachs oben ging direkt auf Kosten der mittleren und unteren Schichten."Im Interview mit Till Briegleb von dererklärt die belgische Politologin, warum sie den Faschismus-Begriff zur Beschreibung der neuen Tendenzen ablehnt: "Wir müssen verstehen,an dieser Situation, und wenn wir einen alten Begriff wie 'Faschismus' benützen, dann tun wir so, als wüssten wir bereits, was hier geschieht. Außerdem sehe ich keine erfolgreiche rechtspopulistische Bewegung, die echte Tendenzen zum Neo-Faschismus hätte. Weder die FPÖ, der Front National oder die Bewegung von Geert Wilders in Holland sind neo-faschistisch. Vor allem aber ist die Bezeichnung 'Faschisten' eineund keine politische Auseinandersetzung."