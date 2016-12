, der Pakistani, der vorübergehend unter dem Verdacht festgenommen (und später wieder freigelassen) worden war, das Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt verübt zu haben, beschwert sich imbitter über seine Behandlung durch die Polizei: Es habefür seine Muttersprache Belutschistani gegeben, er seiworden und habe tagelangzu essen bekommen, erzählt er Kate Connolly. Vor allem mache er sich Sorgen um seine Familie in Belutschistan, weilbekannt geworden war, erklärt Baloch, der als politischer Flüchtling nach Deutschland gekommen ist, weiter: "Before the attack for which I was arrested,I had disappeared,' he said, dressed in a navy blue hooded sweatshirt, drinking a coffee with a gaunt look in his eyes as he nervously twisted a rolled up cigarette in his hand. 'Now they all know I fled to Germany, fearful of my life, and that I am claiming asylum here. It leavesand there's nothing I can do to protect them."Diehat unaufhaltsam Druck gemacht und das Ergebnis kann man jetzt in einem Beschluss von EU-Rat und -Parlament begutachten: "und auch kein Verbot von Magazinen mit erhöhter Kapazität (mehr als zehn Patronen), keine psychologischen Untersuchungen von Privatwaffen-Besitzern und keine umfassende Überprüfung der Waffenbesitz-Erlaubnis alle fünf Jahre. Die", schreibt der Autor und Aktivist Roman Grafe in der. Dabei sei die Behauptung,würden niemanden gefährden, blanker Unsinn: "Weihnachten 2016: Seit bald einem Jahr geht die siebenunddreißigjährige Magdalena M. täglich auf den Friedhof im fränkischen Burgebrach und zündet eine Kerze an. IhreJanina wurde in der Silvesternacht 2015 von einem Sportschützen erschossen, weil er sich über die Böller vor seinem Haus geärgert hatte."2016 ist das Jahr, in dem der türkische Rechtsstaat beerdigt wurde", schreibtin der. Es ist aber auch das Jahr, in dem diezeigte, wie apathisch sie dem Autoritarismus gegenüber steht: "Eines der jüngsten Opfer der Verhaftungswelle ist, ein Religionssoziologe, Experte bei der staatlichen Religionsbehörde Diyanet.war aus den Reihen der Wissenschaftler zu vernehmen. Angst und Einschüchterung erreichen gerade ein Zenit. Meine Hoffnung für 2017 ist, dass wir unsere Kraft bewahren und weiter für Menschenwürde und Freiheit kämpfen."