In der empfiehlt Wolf Lepenies wärmstens die 1960 erstmals erschienenen, jetzt von Karl-Siegbert Rehberg in einer "bewundernswerten editorischen Leistung" neu herausgegebenen "Zeit-Bilder" : "Die 'Zeit-Bilder' sind der kompromisslose Versuch, Werke der Kunstgeschichte und Kunstgegenwartzu deuten. Gehlen, der den Expressionismus ablehnte, stimmte einem Kritiker zu: Man muss 'Kälte' zeigen, wenn man Bilder verstehen will. Grundlegend war dabei die Annahme von der im Laufe der Geschichteder Kunstwerke, die in der abstrakten Malerei ihren Höhepunkt erreicht: 'Alle moderne Kunst ist Reflexionskunst.' Der bleibende Eindruck aber, den Gehlens Buch im Leser hinterlässt, beruht auf der entschiedenen,einzelner Bilder oder Künstler."schlafwandeln in die Katastrophe - das ist das wiederkehrende Thema in den Videos der deutschen Künstlerin, die gerade im Fridericianum in Kassel und in Amsterdam ausgestellt werden, schreibt Caspar Shaller in einem online nachgereichten-Artikel. Dass Fahrenholzarbeitet, sich also nicht vor einer Aussage wegschummelt, imponiert ihm: "Um eine Meisterleistung der Verdrängung dreht sich ihre neuste Videoarbeit 'Two A.M.', die inspielt. Es ist die Geschichte eines Mädchens, Sanna, das in einer Familie von sogenannten Watchers aufwächst, telepathisch begabten Wesen, die dieüberwachen. Sie will weg, auf in die große Stadt, wo ihre Schwester als Sängerin arbeitet. Eine Clique von urbanen Hipstern spinnt in der Stadt derweil an ihren eigenen Problemen ... Vor dem Hintergrund von Überwachungsstaat und sich ausbreitendem Neofaschismus erscheint die gelangweilte, ihre selbstzentrierte und neurotische Beschäftigung mit nichtigen Kränkungen als die eigentliche, die wahre Gefahr."