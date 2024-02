Morgen vor zwei Jahren hat Putin seinenentfesselt. Eine Zeitlang hoffte die Welt auf eine ukrainische Gegenoffensive, doch nun sieht es so aus, als sei das Land von seinen Verbündetenworden, resümiert Barbara Oertel in der: "Die Hoffnung auf die wie ein Mantra beschworene und versprochene Unterstützung der Verbündeten weicht. Ein Finanzpaket von knapp 56 Milliarden Euro blockieren die Republikaner im US-Repräsentantenhaus - Ausgang offen. Auch die EU hinkt ihren Zusagen hinterher. Von einer Million Artilleriegeschossen könnte bis Ende März nur die Hälfte geliefert sein." Und Anastasia Magasowa ergänzt : "Nach zwei Jahren brutaler Invasion in der Ukraine ist das autoritäre Russland so stark wie eh und je, während dieschwächer werden."Wir zur Illustration stimmte der Bundestag gestern gegen einen CDU-Antrag, der eine Lieferung vonin die Ukraine forderte. Die finnische Sicherheitsexpertin erklärt im Gespräch mit Tanja Tricarico von der, warum das so wichtig gewesen wäre: "Es wäre dann möglich, diezu zerstören und militärische Infrastruktur dort zu eliminieren. Die Krim ist für Russland ein wichtiger Punkt, um die Ukraine anzugreifen. Auch hier bleibt die Frage: Ist Deutschland bereit, die Ukraine so weitgehend zu unterstützen, dass Russland tatsächlich angehindert werden kann?"Der in Deutschland lehrende belarussische Historiker registiert ebenfalls in dervermehrt. Der Krieg in Gaza "wird von Moskau genutzt, um die vermeintlich humane und behutsame russische Kriegsführung dem israelischen 'totalen Krieg' gegenüberzustellen. Im Umlauf sind Völkermordvorwürfe und von Putin besonders beliebte Vergleiche zwischen der nationalsozialistischen Leningrader Blockade und der israelischen Gazapolitik.""Wir brauchen diemehr denn je", fleht im, Chefredakteurin von: "Das Haupthindernis auf dem Weg zum Sieg ist nicht Russlands militärische Stärke. Unser größter Feind ist vielmehr dervonund Unbesiegbarkeit. Ja, Russland ist ein großes Land mit großen Ressourcen. Aber es ist auch korrupt und ineffizient. Die Ressourcen und dieübertreffen die Russlands bei weitem. Alles hängt von der Effektivität des Westens und seinem Willen ab, Russland zu besiegen. Wenn er das hat, hat Russland keine Chance. Der Kreml weiß das - deshalb verbreitet er Propaganda, um Unruhe zu stiften und uns gegeneinander auszuspielen."Heribert Prantl laviert in derindes lange herum, bis er schließlich zum Punkt kommt:müssen irgendwann sein, meint er: "Die Erwägung, mit einem Staatsverbrecher zu verhandeln, wenn er denn die Bereitschaft dazu hätte, ist unmoralisch; sie wird verdammt von denen, die darin einen Verrat an Freiheit, an Werten und an Nawalny sehen. Aber. Und es ist auch unmoralisch, die Opfer eines jahrelangen Krieges einfach billigend in Kauf zu nehmen. Es geht um die."Geradezu "obszön" findet Deniz Yücel in der, dass sich der AfD-Vorsitzendenach derdarüber echauffierte, dass "bereits feststeht, wer für diesen Tod verantwortlich gemacht wird". Aber irgendwie kann man Chrupalla auch dankbar sein, meint Yücel: "Dankbar dafür, dass der Malermeister aus Sachsenist auszuplappern, wofür Alexander Gauland und Alice Weidel und sogar Björn Höcke zu clever sind: dass es sich bei der AfD eben nicht um eine bürgerlich-konservative Partei handelt. Ihre Anmaßung, die Parole der DDR-Bürgerbewegung ('Wir sind das Volk') zu kapern und ihre Klagen über eine angebliche 'DDR 2.0' können nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Partei nicht in der Tradition der friedlichen Revolution steht. Gerade im ostdeutschen Parteiflügel, zu dem Chrupalla gehört, träumt man vielmehr von einer Art: autoritär, übersichtlich, deutsch - nach dem Vorbild der, der man sich genauso ausliefert wie einst die SED dem 'sozialistischen Bruderstaat' (und von dem man sich zumindest im ideologischen Sinne so füttern lässt wie die DDR von der Sowjetunion). Patriotisch ist das nicht."Wir müssen das" machen, befürchtet der Jurist und Ex-FDP-Innenministerim großen-Gespräch mit Blick auf Ungarn, Polen oder die Türkei: "Es hat sich in Deutschland in langen Jahren einentwickelt, der gefährlicheenthält. Die Politik hat ihn lange sträflich unterschätzt, obwohl er sich in Netzwerken, nicht nur in der AfD, sondern auch in anderen Teilen der Gesellschaft, etabliert hat. Gott sei Dank rütteln die Bürger jetzt die Öffentlichkeit auf mit Bekenntnissen zu unserer Demokratie. (…) Unsere Demokratie, die Verfassungsfeinden so viele Spielräume eröffnet, musssein."