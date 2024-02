"Mé el Aïn" von Meryam Joobeur.

"Pepe" von Nelson Carlos de los Santos Arias.

Dieser Film, meint Andreas Kilb in dermit Blick auf den Wettbewerbsbeitrag "Mé el Aïn". Das Alltagsdrama der tunesisch-kanadischen Regisseurin, das auf einem Bauernhof am Meer spielt, ist "[u]nter den zwanzig Beiträgen im Berlinale-Wettbewerb (...) 'Mé el Aïn' vielleicht der einzige, den manbezeichnen kann. Dabei zeigt er nichts als Alltäglichkeiten: Häuser und Ställe, Gesichter in Großaufnahme,, einen leeren Strand, karge Felder und Wiesen und die Träume einer Frau, die um ihre Kinder bangt. Aber über all dem hängen unausgesprochen die Drohung des islamistischen Terrors und die Erinnerung an. Wenn man es richtig anschaut, dann hängt auch ein tunesisches Dorf mit der ganzen Welt zusammen, mit Europa, mit Asien, mit Afrika und." Weitere Texte zum Film:Einen anderen Favoriten macht Andreas Busche in einem aus seiner Sicht ansonsten enttäuschenden Wettbewerbsjahrgang imaus: "Pepe" von. "So bleibt als einziger Hoffnungsträger dieses Jahr, das nach Worten für sein Schicksal sucht, im Privatzoo von Drogenboss Pablo Escobar gelandet zu sein. Und dabei auf Menschen trifft, die sich einen Reim auf dieses seltsame Wesen und ihre eigenen Lebensumstände zu machen versuchen. Das ist, Santos Arias experimentiert mit filmischen Formen (Essay und Fiktion, Animation und Überwachungsbilder), um das Weltkino um neue Perspektiven zu bereichern.."Gut angekommen ist bei der Kritik "Andrea lässt sich scheiden", der neue Film von. Der österreichische Regisseur schlägt dunklere Töne als gewöhnlich an, meint Stefan Weiss im: "Eine, Schuld und Reue entspinnt sich - dunkler und mit weniger Humoranteil in Szene gesetzt, als man es bei Hader bisher gewohnt war. Er selbst spielt mit dem zu Unrecht verdächtigten undzynisch gewordenen Religionslehrer Franz auch nur den Nebenpart.geht in der Hauptrolle der emotional verhärteten und vom Schicksal geschlagenen Provinzpolizistin insofern "auf", als gerade ihre Verschlossenheit der Figur besondere Authentizität gibt.."Außerdem: Daniel Kothenschulte freut sich in derüber. Kira Taszman blickt imauf drei Berlinalefilme aus der Ukraine. In der interviewt Arabella Wintermayr, das Regieduo, das für den Wettbewerbsfilm "Des Teufels Bad" verantwortlich zeichnet. Auf schreiben Studierende derKurztexte über Berlinalefilme. Robert Ide schaut sich imBerlinale-Fußballfilme an. Besprochen werden der Panoramafilm "Teaches of), die "Zeit Verbrechen"-Serienadaption, die im Panorama präsentiert wird ( Tagesspiegel ), der Encountersfilm "The Great" ( Tagesspiegel ), der Panoramafilm "No Other Land" (), der Panoramafilm "Memorias de un cuerpo que arde" ( taz ), der Panoramafilm "Shikun" (NZZ), der Panoramafilm "- Entsichertes Herz" ( taz ), der Panoramafilm "Sex" (), der Forumsfilm "DerZoo"der Berlinale-Special-Film "Seven Veils"der Wettbewerbsfilm "Sons" (), der Wettbewerbsfilm "Vogter" () und der-Film "Wu Suo Zhu" Berliner Zeitung ).Patrick Holzapfel bespricht in der' "May Dezember". Holzapfel beschreibt den Film - es geht um eine Schauspielerin, die sich auf eine neue Rolle vorbereitet - als ein beeindruckendes, abgründiges, fast, an Douglas Sirk geschultes Melodram: "'Fakeness' ist hier eine Überlebensstrategie, eigentlich spielt keine der Figuren mit offenen Karten. Das liegt weniger an strategischen Motivationen als an einem, das gar nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu erkennen. Alle Figuren in diesem Film wollen ein Bild wahren oder werden. Wer als Erster zeigt, dass hinter dem Bild ein Mensch leidet, verliert. Ein Schelm,. Als Elisabeth denGracies aufträgt und in die Kamera spricht, wird Imitation zum Fetisch, Schauspiel zur oberflächlichen Flucht vor der menschlichen Seele."Anna Lindemann interviewt für, den Regisseur des Films "Under the Hanging Tree". Besprochen wird"Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt" ().