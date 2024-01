Ideen Denkkultur wünscht sich in der FAZ der Schweizer Publizist Alexander Estis anlässlich der widersprüchlichen Argumentation von Masha Gessen und Deborah Feldman, die in den größten Talksshows und Medien dieses Landes verkünden, sie würden zensiert. Andrej Reisin habe dafür den schönen Begriff "omnipräsent gecancelt" geprägt. Feldman, Gessen und Susan Neiman implizieren, dass eine "museal versteinerte Erinnerungspraxis" in Deutschland jede Israelkritik unterbinde. Doch schon die damit verbundene Vorstellung, dass Gedenkkultur einem politischen Zweck dienen müsse, findet Estis fragwürdig: "Zweck der Erinnerungskultur bleibt in der Hauptsache nichts anderes als die Erinnerung selbst. Wenn ich an meine Vorfahren denke, die der Judenvernichtung zum Opfer gefallen sind, dann nicht in dem Wunsch, gegenwärtiges Geschehen besser verstehen oder eine Lehre aus der Geschichte schöpfen zu können. ... Die Vergegenwärtigung der Opfer fungiert nicht als Metaphernrepertoire, sondern ist ein absolutes Humanum - und erst als solches, frei von Vereinnahmung, wird sie fähig, Menschlichkeit, Wert und Würde des Lebens ins Bewusstsein zu heben."



Gesellschaft In der SZ freut sich Georg Mascolo über die zahlreichen Demos gegen die AfD und den Rechtsextremismus in deutschen Städten. Zumal er ein Verbot der AfD für aussichtslos hält. Die Verteidigung der Demokratie ist eben manchmal unbequem, meint er. "Stabilität hängt nicht nur davon ab, wer die Demokratie angreift, sondern auch davon, wer bereit ist, sie dann auch sichtbar zu verteidigen. Genau deshalb sind die jetzt stattfindenden Proteste ein Zeichen zur richtigen Zeit. Denn die bisherigen Versuche, mit dem Erfolg dieser AfD umzugehen, sind gescheitert."



Wer glaubt, die Gesellschaft werde immer polarisierter, hält sich zu viel in den sozialen Medien auf, außerhalb geht es viel friedlicher zu, versichert im Interview mit dem Tagesspiegel die Soziologin Céline Teney, die an einem Forschungsprojekt zum Thema beteiligt war. Auch den Erfolg der AfD will sie nicht überbewerten und nimmt als Beispiel das Thema Migration: "Die Einstellungen zur Migration der meisten Menschen bleiben über die Zeit stabil. Ein immer größerer Teil der Bevölkerung nimmt allerdings Migration als ein wichtiges Problem wahr und wünscht sich dabei mehr politische Steuerung. Dadurch dass die AfD Migration als Hauptthema auf ihre Agenda aufgenommen hat, zieht sie immer mehr potenzielle Wähler an. ... Aber die gute Nachricht ist: Es sind eben nicht alle, die die AfD wählen, tatsächlich stramm gegen Einwanderung. Laut der letzten Umfrage der European Social Survey, will nur 16 Prozent der AfD-Wähler gar keinen Zuwanderer nach Deutschland erlauben, während der Rest der AfD-Wählerschaft wenige oder einige Zuwanderer erlauben will. Die Mehrheit der AfD Wähler will also, dass die Migration besser begrenzt und gesteuert wird - nicht, dass Zuwanderung komplett verboten wird." Wenn auch andere Parteien sich diesem Problem widmen würden, könnte die AfD wieder Wähler verlieren, glaubt Teney.



Der Soziologe Nils C. Kumkar ist da im Interview mit der SZ deutlich skeptischer: "Wenn Mitte-rechts-Parteien die Rhetorik von rechtspopulistischen Parteien übernehmen, geht das für sie mittelfristig nicht gut aus; andererseits sind große Teile der Unionsparteien nun mal auch für eine repressive Migrationspolitik. Sie verbinden diese aber nicht mit einer nationalen Erneuerungs- und Umsturzfantasie, wie es die AfD tut." Im Spagat zwischen marginalem Rechtsextremismus und behaupteter Volkspartei ist die AfD, wie rechte Parteien in anderen Ländern, inzwischen geübt, meint Kumkar. "Von Trump bis Meloni bis nach Österreich: Viele Wähler scheint dieser Widerspruch trotz aller Skandale nicht zu interessieren. Ja, diese Parteien leben offenbar gerade davon, beides gleichzeitig zu sein - deswegen ist es ja überhaupt bedrohlich für die AfD, sie darauf festzunageln, dass sie nicht beides zugleich sein kann, dass man eben nicht ein bisschen rechtsextrem sein kann."



Am Freitag will die Ampelkoalition mit einem Beschluss die Mehrstaatigkeit generell erlauben. In der Welt findet Daniel Thym die Begründung dafür etwas widersprüchlich. "Nun ist nachvollziehbar, dass sich die meisten Menschen, die neu einreisen, zuerst einmal zwei Ländern zugehörig fühlen. Spätestens bei den Kindern und Enkeln begeben sich die Befürworter des Doppelpasses jedoch in einen Widerspruch, wenn sie das deutsche Selbstbild offen definieren und gleichzeitig für die Herkunftsländer an einem ethno-kulturellen Volksverständnis festhalten."



Europa Was, wenn Donald Trump am 5. November tatsächlich die amerikanischen Präsidentschaftswahlen gewinnen würde? Angenommen, er ließe die Ukraine wie angekündigt fallen. Angenommen, er würde den Austritt der USA aus der Nato verkünden? Gibt es dafür Notfallpläne in Deutschland, in Europa, fragen Anna Sauerbrey und Heinrich Wefing in der Zeit. So richtig offenbar nicht. Dabei wäre das für Europa "ein Schock. Europäische Staaten müssten ihre Verteidigungsbudgets massiv erhöhen - auf weit mehr als die vereinbarten zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, die Deutschland und viele andere europäische Nato-Staaten schon heute nicht leisten. Vermutlich wäre eine Wiedereinführung der Wehrpflicht unausweichlich. Ob sich dafür politische Mehrheiten finden ließen? Ebenso unabsehbar wäre, ob es den europäischen Partnern dann gelingen könnte, ihre Sicherheit gemeinsam zu organisieren. Oder würden Interessengegensätze aufbrechen, würde jedes Land allein versuchen, seine Sicherheit durch bilaterale Abkommen zu organisieren? Mit Washington? Oder durch eine Annäherung an Moskau? Die bedrohlichste Frage von allen aber ist: die Atomfrage." Archiv: Europa Stichwörter: Trump, Donald nach oben

Politik Die Regierung Netanjahu ist eine Katastrophe für Israel, findet der Historiker Saul Friedländer im Interview mit der Zeit. Das zeigte sich auch beim erfolgreichen Angriff der Hamas. In Amerika, wo er lebt, verstört ihn aber vor allem "der wachsende Antisemitismus vor meiner Haustür, etwa auf dem Campus meiner Universität, der UCLA. Das ist an vielen Unis ein Problem, und es sind nicht nur palästinensische Studentengruppen, die die Schwelle zum Antisemitismus überschreiten", mit ihren "kenntnisfreien Pauschalurteilen". Deshalb wünscht sich Friedländer, dass man sich "am 27. Januar in diesem Jahr daran erinnert, wozu der Staat Israel geschaffen wurde - als Zuflucht und nicht, wie es Israel in der Terminologie der postkolonialen Forschung vorgeworfen wird, als ein Projekt des Siedlerkolonialismus. Der Zionismus entstand im 19. Jahrhundert als Reaktion auf den Antisemitismus in Russland und anderen Ländern; Theodor Herzl schrieb sein Buch 'Der Judenstaat' unter dem Eindruck der Dreyfus-Affäre in Frankreich. Leider scheinen jene, die Israels Gründung als kolonialen Akt diffamieren, blind für diese Hintergründe zu sein. Und leider sitzen im Kabinett Netanjahu Männer wie Ben-Gvir, die tatsächlich Siedlerkolonialisten sind. Sie wollen ganz Eretz Israel, from the river to the sea, um die Formel einmal umzudrehen."



Kulturpolitik Berliner Zeitung spricht Berlins Kultursenator Joe Chialo über seine Projekte, aber vor allem auch über die Antidiskriminierungserklärung, die Künstler künftig unterschreiben sollen, wenn sie sich für öffentliche Gelder in Berlin bewerben. Antisemitismus wird darin mit der IHRA definiert. Den Vorwurf, dass diese Definition ernsthaft umstritten sei, weist er zurück: "Sie findet in etwa 40 Ländern international Anwendung, auf europäischer Ebene, im Bund und seit 2019 auch in Berlin! So umstritten ist sie also nicht. ... Es geht nicht um Gesinnungsprüfung. Ich weiß, es gibt Ängste, die da lauten: Können wir dann überhaupt noch Israels Politik kritisieren, solche Streitgespräche gehören ja auch zu einer Demokratie. Und ich sage: Ja, natürlich! Aber die rote Linie ist überschritten, wenn das Existenzrecht Israels infrage gestellt wird. Das ist unvereinbar mit der Geschichte dieses Landes und vor allem dieser Stadt. Die BDS-Bewegung mit ihrem Boykottaufruf gegen individuelle israelische und antisemitismuskritische Künstler und Wissenschaftler hat die Räume in Deutschland verengt."



