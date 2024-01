Während ausführlich über die Völkermordklage gegen Israel berichtet wurde, hat man den Eindruck, dass es diekaum noch in die Wahrnehmung der Medien schaffen. Gestern verlinkten wir auf einen Artikel derüber die drei Gelselnund. Die beiden letzteren scheinen von der Hamas ermordet worden zu seien, nachdem die Terroristen in den sozialen Medieninszeniert hatten, welche von den Geiseln wohl überleben würde. Allzuviel ist in den deutschen Medien darüber nicht zu finden. Bei spricht Thore Schröder von einer "" und sieht Israel in einem Dilemma: "Rein militärisch scheint die Hamas den Krieg um Gaza zu verlieren. Doch politisch hat sie Israel einebeigebracht. Für sie sind die israelischen Gefangenen Verhandlungsmasse. Freigelassen werden sie nur, wenn Israel Maximalforderungen erfüllt, palästinensische Kämpfer freilässt und die Angriffe in Gaza beendet.""Wie sehen meine Tage aus? Meine letzten hundert Tage? Wie die. Jeder einzelne davon", schreibt , Vater des Soldaten Tamir, 18, der am 7. Oktober als Geisel genommen war, in der: "Ich weiß, dass drei gute Freunde, mit denen er sich auf der Militärbasis die Stube geteilt hat,wurden. Und dann wurde er zusammen mit zwei anderen, Ron Sherman und Nik Beizer, verschleppt. Vor etwa einem Monat hat die Armee in einem Hamas-Tunnel die Leichen von Ron und Nik gefunden. ... Verzeihen Sie, aber, ich wehre mich nicht mehr dagegen. Ich weine den ganzen Tag. Wenn ich weine, dann weine ich ... Ron und Nik sind. Die Terroristen haben sie getötet, indem sie einfachhaben."Trumps Sieg bei derist für den Wahlausgang nicht besonders relevant, meint Stefan Kornelius in der, offenbart aber "viel über den Zustand der Republikaner und": "Trump hat es vermocht, sein Bild von Amerika in die Köpfe zu pflanzen. Zu sehen ist ein Land in wirtschaftlicher Not, am weltpolitischen Gängelband und unter höchstem Migrationsdruck. Zu sehen sind derund der Aufstieg einer progressiv-liberalen Gutmenschenclique, die Werte verhökert und Arbeiter verhöhnt. Zu sehen sind zwei Amerikas, aufgeladen und hochaggressiv, die sich am Ende dieses Wahljahres wohl gar zwischen Bürgerkrieg und Emigration entscheiden müssen. ... Das dystopische Bild einerbeherrscht die Köpfe gerade der Trump-Wähler, die sich nichts weniger ersehnen als eine Erlösung. Diese apokalyptische Schwingung wird im Laufe des Jahres zunehmen, sie wird bei den Trump-Gegnern zu gewaltiger Mobilisierung führen, und sie wird das Land instürzen. Am Ende werden die USA nicht vor die Frage gestellt, ob sie Joe Biden für zu alt und seine Wirtschaftspolitik für zu einseitig halten. Sie werden nur eine Frage beantworten müssen:?"