Szene aus "Geheimplan gegen Deutschland". Foto: Kolja Zinngrebe

Gestern Abend brachteseineinszeniert vonunter dem Titel "Geheimplan gegen Deutschland" auf die Bühne des Berliner Ensembles , dieübertrug per Livestream . In derist Jakob Hayner befremdet:auf der Bühne,im Publikum - so wird man der Rechten nicht Herr, meint er. Zumindest gab es noch ein paar: "Da brüstet sich die Bühnenfigur, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des AfD-Abgeordnetenim Bundestag, einen Schlägertrupp auf einen Aussteiger aus der linken Szene angesetzt zu haben. Der soll danach der wichtige Kronzeuge in dem Antifa-Ost-Prozess um Lina E. geworden sein. Müller (wieder die Bühnenfigur, der reale Müller dementiert) hält einen Vortrag, wie man, ja fusionieren kann: 'Historisch gibt es dafür ein Beispiel: die.' Müller will das fürs digitale Zeitalter optimieren: mit einer Plattform, auf Daten von Linken veröffentlicht werden, um sie der Verfolgung auszusetzen. Mit einem Kollegen habe Müller bereits eine solche Plattform gegründet.", seit 2013 Leiter des Brechtfestivals in Augsburg, hatte 2020 einen offenen Brief unterzeichnet, der dendes Bundestages kritisiert. Ein Lokaljournalist derhatte Warner in einer Polemik gegen das Festival auf die Unterschrift bezogenvorgeworfen und die städtische Kulturpolitik dafür kritisiert, Warner überhaupt verpflichtet zu haben, schreibt Ulrich Seidler in der, der in dem Vorfall erkennen will, welche "" der BDS-Beschluss inzwischen treibe: "Es reicht auch nicht, dass Warner sein Mitgefühl und seine Solidarität bekennt: für 'Jüdinnen und Juden, hier, in Israel und weltweit, die tagtäglich mit Antisemitismus konfrontiert sind und durch den verbrecherischen Angriff der Hamas um Leib und Leben fürchten'. Ein weiteres Statement muss her, in dem er sich schließlich von seiner Unterschrift distanziert. Ihm sei nach der Documenta 15 und dem 7. Oktober klar geworden, dass die '' und der Unterstützerbrief eher zu einer Normalisierung von israelbezogenem Antisemitismus beigetragen hätten. Das Argument ist schwach. Schlecht ist, dass Warners Statement unter politischem Druck zustande kam und jetzt als neuer Standard in der Diskussion gilt. Dersitzt."Reiner Wandler ( berichtet von derin derim Zuge des Rechtsrucks. Seit den Regionalwahlen im vergangenen Mai sind in verschiedenen Kommunen und Regionen die rechte PP oder die Vox-Partei an der Macht: "Mancherorts nimmt dieskurrile Züge an. In einem Dorf in Nordspanien traf es den Zeichentrickfilm 'Lightyear' aus dem Hause Walt Disney, weil sich darin zwei Frauen küssen. Und in einem Ort unweit von Madrid wurde das Theaterstück 'Orlando' vonabgesetzt. Doch nicht nur politische Bedenken gegen alles, waszu sein scheint, führen zur Zensur, sondern Moral und Anstand ganz allgemein. In Toledo wurde eine Theatergruppe ausgeladen, weil in einer Szene mehrere Schauspieler inauftreten. 'Das könnte empören', heißt es aus der Stadtverwaltung. Wohlgemerkt, die Schauspieler tragen nicht etwa sexy Boxershorts oder gar Tangaschlüpfer, nein, es sind weiße Riesen wie aus Opas Kleiderschrank."Weitere Artikel: In der schreibt Ulrich Seidler den Nachruf auf den Volksbühnenschauspieler, in dererinnert Peter Kümmel an die SchauspielerinBesprochen werden das Tanztheaterstück "I need a hero" des inklusiven Netzwerks "Making a difference" im Berliner Podewil ( taz ) und das Stück "Corps extrêmes" des französischen Choreografenim Haus der Berliner Festspiele ().