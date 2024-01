Kunsthalle Prag: "Read", Ausstellung von Elmgreen & Dragset, © Vojtěch Veškrna

Derin Venedig wird von der israelischen Künstlerinund dem deutschen Regisseurbespielt. Das dürfte interessant werden, mutmaßen Swantje Karich und Jan Küveler in der. Vor allem Bartana, die sich oft mit erinnerungspolitischen Themen auseinandersetzt, hatte mit vergangenen Projekten für Aufregung gesorgt, wie etwa auf der Biennale 2011 im polnischen Pavillon: "Damals setzte sie eine Utopie in Szene, das 'Jewish Renaissance Movement in Polen', für das 3,3 Millionen Juden aus Israel nach Polen zurückkehren sollten. Ein Kongress fand ein Jahr später dazu im Berliner Hebbel-Theater statt. Für die einen damals eine, für die anderen eines der beeindruckendsten Kunstprojekte der letzten Jahre. (...) Yael Bartana könnte also auf ihre sehr eigene Weise zur Herausforderung werden für die deutsche Staatsräson,vollumfänglich und treu zu verteidigen. Aber im Gelingen der Zusammenarbeit mit Ersan Mondtag und den anderen Künstlern steckt eine, deren Kraft man in der aktuellen Lage nicht zu großeinschätzen kann. Mondtag hingegen will nämlich 'dem monumentalen Charakter des Pavillons eine fragmentarische, scheinbar kleine Erzählung entgegensetzen'." Elke Buhr kommentiert auf: "Klingt verheißungsvoll".Haben Bibliotheken eine Zukunft? Ja, haben sie, hofft das Künstlerduound kuratiert in der Kunsthalle Prag die Gruppenausstellung "Read", in der die beiden, wie Ursula Scheer in derzu Protokoll gibt, auch eigene Werke präsentieren: "Elmgreen und Dragset lassen Regale kopfüber von der Decke hängen und eine Schimpansenfigur auf einem Bücherstapelwie Eva nach dem Apfel. 'Fruit of Knowledge' (2011) heißt diese bekannte Arbeit des Duos, neben der nun eine zerstörte Treppe zu einer Tür mit dem Hinweis 'Philosophie' ins Nichts führt und die Bademeisterfigur 'The Guardian' (2023), in ein Buch vertieft, jegliche äußere Wachsamkeit vermissen lässt. Das hat durchaus etwas Resignatives. Umgekehrt wird das Buch als immer noch relevantes Streit- und Lustobjekt ausgestellt, wobei man letzteren auch überdrüssig werden kann. Schier endlos erscheint die Reihe identischer Taschenbuchexemplare des einstigen Bestsellers 'Fifty Shades of Grey', die Simon Fujiwara in seinem laufenden Projekt 'Fifty Shades Archive' sammelt:."Weitere Artikel: Dieerhält im Gebäude des einstigen Essl-Museums einen neuen Standort, berichtet Michael Wurmitzer im. Endlich verhandeln Vertreter von Bund und Ländern mit Repräsentanten Kameruns über eine "Roadmap" bezüglich deraus der Kolonialzeit, freut sich Nicola Kuhn im. Der ehemalige Generalvikar des Bistums Chur, Martin Grichting, macht sich in derangesichts eines Bildes des Renaissance-MalersGedanken über das Verhältnis von Moderne und Christentum.Besprochen werden die Ausstellung "und die Blaue Vier" im Städtischen Museum Braunschweig , ab 23.2.), die Schau "Sieh! Dir die Menschen an! Dasin der Weimarer Zeit" im Kunstmuseum Stuttgart taz ) undSoloschau "What am I aiming for" in der Berliner Galerie Barbara Thumm ).