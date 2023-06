Putin verlegt taktische. Der Westen hält still, um ihn nicht zu provozieren, analysiert Nikolas Busse in der. Die Verlegung verschiebe das atomare Gleichgewicht zwar nicht grundsätzlich. "Ganz so folgenlos, wie es manche Beobachter darstellen, ist sie allerdings auch nicht. Im Westen musste man bisher davon ausgehen, dass die von Russland in Königsberg stationierten Raketen vom Typ Iskander auch nuklear bestückt werden. Das ergibt primär eine Bedrohung für Polen, das Baltikum,. Durch die Stationierung in Belarus gewinnt Russland zusätzliche Reichweite in Richtung der NATO-Südostflanke. Außerdem werden die, was gerade im Fall von Nuklearwaffen keine Kleinigkeit ist."Der Autor und Dramaturgverteidigt in derdie Idee, demokratische Russen, Ukrainer und Belarussen auf gemeinsamen Foren diskutieren zu lassen: "Wenn wir die Kräfte des Widerstands in Russland nicht erreichen, sollten wir die. Man sollte daran erinnern, dass auch Russen in Russland protestieren und gegen das Terrorregime im Land kämpfen. Dass in Russland und in Belarus jeder der sich den Behörden widersetzt, gedemütigt, geschlagen, gefoltert wird. Umso mehr sollte man mit jedem reden, der sein Land verlassen konnte."In derbekundet der serbische Schriftsteller seine Liebe zum, wo er vor sechzig Jahren einige Monate als Offizier verbrachte und dessener außer Frage stellt: "Die meisten Serben können das nicht verstehen, weil sie sich an einehalten, nach der sie meinen, sie seien als Alleinbesitzer dieses Bodens in die ewigen Grundbücher eingetragen. (…) Die Serben neigen außerdem dazu, aus ihren Niederlagen ein Epos zu machen, ihr größter emotionaler Gewinn liegt in einer verlorenen Schlacht gegen die Osmanen auf dem Amselfeld im 14. Jahrhundert. Dieser Niederlage sind sie verhaftet, als hätten sie durch sie die Besitzurkunde für dieses Feld erhalten, aber auch ihre Eigenart, ihren. So begannen sie ein ewiges Klagelied zu singen, mit dem sie dem eigenen Groll und Zorn Nahrung geben, und dazu trägt in vielerlei Hinsicht auch ihre heute überbetonte Religiosität bei."