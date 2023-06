Nach demvor Griechenlands Küste, bei dem bis zu 650 Menschen ertrunken sind, wurden einige der Schlepper verhaftet. Aber das sind nur kleine Fische, berichtet Karim El-Gawhary in der: "Diesitzen woanders. Einer der Namen, die im Zusammenhang mit der Tragödie genannt werden, ist der des Libyers Muhammad Abu Sultan, genannt 'Kaiser des Meeres', der auch der Besitzer des gesunkenen Boots sein soll. Mit seinen Brüdern Salem Abu Sultan, auch genannt 'der Führer', und Ali Abu Sultan unterhält er einen, schreibt die ägyptische Nachrichtenseite. In der ostlibyschen Stadt war das Boot gestartet. Doch das gesamte System der Schmuggler lässt sich nicht an einigen Namen festmachen, die auf lokaler Ebene zu Schmugglergrößen geworden sind. Es ist ein, der sich aus dem Inneren Afrikas über Ägypten, Libyen und Tunesien bis nach Europa zieht."Im beschreibt der ukrainische Autordas Leben im, der Tag und Nacht auf Kiew regnet, und hofft, dass die Welt nach der Sprengung desendlich erkennt, dass in der Ukraine einstattfindet: "Das Leben steht während eines Völkermordes nicht still. Das Leben versucht zu überleben. Während ich diese Zeilen schreibe, hoffe ich immer noch, dass dieirgendwie auf diese von Menschen verursachte Katastrophe reagieren wird, die bald eine Nahrungsmittelkrise auslösen, irreversible Folgen für das Ökosystem haben und das Klima beeinflussen wird. Stattdessen begeht die UNO den. Das Datum ist nicht zufällig gewählt - es ist der Geburtstag von Alexander Puschkin, einem Dichter aus dem 19. Jahrhundert, dessen Denkmäler in der ganzen Ukraine als Symbol des russischen Kolonialismus abgebaut werden. Während ich diese Zeilen schreibe, erhalten meine Freunde beim Militär, die die Grenze in der Region Charkiw bewachen, den Befehl, Gasmasken bereitzuhalten - eine, weil russische Truppen in der Nacht eine Pipeline beschädigt haben."Die meisten Russen verdrängen den Krieg, viele haben aber auch Angst, dass sie bei einer Niederlage auf derlanden werden, sagt der russische Soziologe und Philosophim-Gespräch, in dem erdafür mitverantwortlich macht, dass esgibt: Denn Deutschland habe die russische Elite, die die Zivilgesellschaft zerstörte, mit Millionen "gefüttert", meint er.gegenüber der Ukraine habe weniger mit seiner Zeit beim KGB als mit seinen Jahren in der Sankt Petersburg zu tun, erklärt er außerdem: "Er wurde Vizebürgermeister in St. Petersburg, der ''. Diese Zeit ist ein Schlüssel für das Verständnis von Putin heute: Je unverschämter und aggressiver du auftrittst, desto erfolgreicher wirst du sein."Nach 15 Monaten Krieg sind viele, körperlich wie mental, schreibt Ibrahim Naber, der für diemit einigen Soldaten gesprochen hat: "Fast jeder hat mittlerweile Bekannte, diesind, und alle wissen, es werden in dieser Offensive wohl noch Tausende folgen. Gleichzeitig ist der Wille bei den allermeisten ukrainischen Kämpfern ungebrochen. Erst wenn der letzte 'Ork' oder 'Fucker' vertrieben ist - so nennen sie russische Soldaten abfällig -, sei Zeit für Frieden, heißt es oft."Der Generalbundesanwalt ist einer Terrorgruppe auf der Spur, die in Deutschlandverübt hat - und zwar auf Betreiben des berichtet Jonas Mueller-Töwe inunter Berufung auf einen Beschluss des Bundesgerichtshofs. "Mindestens vier Verdächtige werden dabei einem sogenannten Operativteam zugeordnet... Drei von ihnen sollen mutmaßlich für einen Brandanschlag aufund Schüsse auf das Rabbinerhaus derverantwortlich sein. Zudem wird ihnen ein Anschlag auf dieangelastet, der im Planungsstadium scheiterte. Der vierte Verdächtige gilt den Ermittlern als Drahtzieher im Iran. Die Gruppe habe aus antisemitischen Motiven im Auftrag einer iranischen Eliteeinheit gehandelt."