Nach dem verheerenden Schiffsunglück vor der griechischen Küste werden noch berichtet Ferry Batzoglou in der, "maßgeblich Frauen, Kinder und Alte". Sie dürften "eingepfercht im Zwischendeck und Rumpf des etwa 30 Meter langen Fischkutters am vergangenen Mittwochin einer Tiefe von an dieser Stelle mehr als 5.000 Metern gelandet sein. So könnten 646 Menschen bei dem verheerenden Bootsunglück gestorben sein." Die Frage ist nun, ob die Griechen die Katastrophe hätten verhindern können: "Die Griechen ließen den Fischkutter, kein Sprinter auf dem Meer, in der von ihr kontrollierten Search-and-Rescue-Zone mutmaßlich lange in Richtung Norden, statt einzugreifen. Die offenkundige Strategie: Immerhin will das Migrantenboot die griechische SAR-Zone nur durchqueren. Das Wirken der Griechen kam einem unsichtbaren Durchwinken auf hoher See gleich. Getreu dem Motto: 'Freie Fahrt! Auf Nimmerwiedersehen!'" In dererzählt Andreas Rossmann von einer Gruppe desin Catania, die hilft, die im Mittelmeer ums Leben kam.Im Interview mit demkritisiert der Migrationsexpertedie geplante Reform des: Grenzverfahren werden nicht funktionieren, meint er, solangenicht bereit sind, irreguläre Migranten zurückzunehmen. "Statt sich auf verpflichtende Grenzverfahren zu konzentrieren, sollten wir zunächst dafür sorgen, dass andere Staaten zuwerden wollen - und zwar durch Anreize. Damitzu einem sicheren Drittstaat werden will, könnte ein Angebot deraus dem nordafrikanischen Land einen großen Anreiz bieten. Und warum bietet mannicht an, dass ein Kontingent junger Menschen jährlich übernach Deutschland auf den Arbeitsmarkt kommen kann, die dort auch gebraucht werden? Das würde einen Anreiz schaffen, im Gegenzug abgelehnte tunesische Asylbewerber schnell zurückzunehmen. Und potenzielle irreguläre Migranten zu entmutigen."Der Tübinger Historikergeht auf der "Gegenwart"-Seite in derdie Friedensschlüsse von 1815, 1918/19 und 1945 durch und sucht Kriterien für einen möglichen Frieden zwischen. Eine seiner Folgerungen: "Ohnekein Kriegsende. Faktisch, denn die Kapitulation musste nicht formell ausgesprochen werden, es reichte, sie zu vollziehen." Eine andere Lehre aus der Geschichte: "Friedensschlüsse waren nur von Dauer, wennoder wenn aus ihnen Staaten hervorgingen, die als Nationalstaaten Legitimität beanspruchen konnten. Vorausgesetzt, sie hatten sich im Krieg behauptet.. Das wird vermutlich auch für den Ukrainekrieg gelten, in dem es darum geht, ob die Ukraine sich als Nationalstaat gegen den russischen Versuch, ihn zu vernichten, behaupten kann."Der als wichtig geltende russische Außenpolitikexperte erläutert unterdessen auf der Website, wie man in Russland über Frieden nachdenkt: Er befürwortet einendurch Russland, berichten Friedrich Schmidt und Reinhard Veser in der. "Die Antwort auf einen Erstschlag werde nicht schlimm sein: Angesichts des russischen Atomwaffenarsenals sei kein amerikanischer Präsident bereit, etwa - so Karaganows Beispiel -für die polnische Stadt(Posen) zu opfern. China würde laut Karaganow einen russischen Atomangriff nicht öffentlich, aber 'im Geiste' gutheißen, da er die USA schwäche."Außerdem: In derbilanziert der ukrainische KunsthistorikerSchäden an ukrainischen Kulturstätten und Museen, die durch dieverursacht wurden.