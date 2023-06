"Europa lässt sich am besten definieren, wenn man in einer Diktatur lebt", meint in der-Serie "Letters on Democracy" heute der algerische Schriftsteller , der, wie er schreibt, die Demokratie aus der arabischen Welt heraus als "" betrachtet: "Wichtig ist sie aufgrund des Gesetzes der Konsequenzen: Wenn die Demokratie in Europa schwächer wird, durch Exzesse infrage gestellt wird, aufgrund der internennachlässt, dann stärkt das für mich die Diktatur, den Autoritarismus und entwertet das Ideal der Demokratie. Unsere Diktatoren haben diese Abkürzung zum Spektakel Europas gut genährt: 'Demokratie? Das ist Chaos, seid vorsichtig mit euren unvorsichtigen Wünschen', wiederholen sie ständig. (…) Deshalb sollten wir für die liberale europäische Demokratie plädieren. Für uns Menschen aus dem 'Süden', aus den Diktaturen, ist sie der einzige Ort,, wenn unsere Länder zusammenbrechen. Und es ist der einzige Ort, an dem wir lautstark verkünden können, dass es keine Demokratie gibt, ohne von der Diktatur verhaftet zu werden, die sich selbst gerne als Demokratie ausgibt."Indient die Geschichtsschreibung in erster Linie dazu, eine patriotisch-glorreiche Vergangenheit herbeizuzaubern, schreibt der russische Autor (gestern schon) in der. Das hat Tradition seit dem 18. Jahrhundert und sieht heute so aus: "Im September 2020 richtete der Untersuchungsausschuss der Russischen Föderation (um es krass zu sagen, Putins 'Gestapo') eine Abteilung zurein., die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete russische Organisation für historische Aufklärung und Aufarbeitung politischer Gewaltherrschaft, wurde zerschlagen, ihre Mitglieder wurden verhaftet oder sind seither auf der Flucht. Darüber hinaus wurde der russische Geschichtswettbewerb für Jugendliche eingestellt. In Moskau begannen die ''-zum Gedenken an die Opfer politischer Repression unter der Sowjetherrschaft von den Fassaden der Gebäude zu verschwinden", schreibt Schischkin, der auch darauf hinweist, dass letzten Samstag "als Zeichen der Solidarität der Vereingegründet" wurde. greift in seinem Blog nochmal die erstaunlich maue internationale Reaktion auf die Sprengung desauf, die er schlicht "widerlich" nennt. Widerlich seien die Äußerungen sogenannter Experten und kluger Menschen, die mal eben zu bedenken gaben, "die Ukrainer hätten diese Explosion, die den südlichen Teil ihres Landes verwüstete, durchaus selbst verursachen können... Die gleiche Masche wurde bereitsangewandt, als einige 'nachwiesen', dass die beiden serbischen Mörsergranaten, die 1994 und 1995 auf dem Markt von Markalé 105 Bosnier töteten, von den Bosniern selbst abgefeuert worden waren. Der gleiche wurde uns auch beim Völkermord in Ruanda aufgetischt, einedes Völkermords, betrieben von Leuten, die meinten, die hinterhältigen Tutsi hätten die Hutu zu sehr provoziert, um nicht teilweise für ihr eigene Massakrierung verantwortlich zu sein."In einem-Artikel, der selbst für seine Verhältnisse ein beachtliches Ausmaß des Mäanderns erreicht, denktnach Lukaschenkos Behauptung, dass "Nationen, die bereit sind, 'dem Unionsstaat Russland und Weißrussland beizutreten', Atomwaffen erhalten werden" übernach: "Also hat die russisch-belarussische Allianz wieder einmal das Recht, jedem auf ihrer Seite Atomwaffen zu geben, während der bloße Verdacht, dass die Ukraine durch westliche Atomwaffen geschützt sein könnte, als Schritt in Richtung eines neuen globalen Atomkonflikts angeprangert wird! Man sollte nicht vergessen, dass die Ukraine beimalle Atomwaffen an Russland abgegeben hat, mit dem Versprechen, dass ihre Grenzen von Russland anerkannt werden - hätte sie jetzt nicht das Recht, (wieder) Atomwaffen zu bekommen? Warum wird diese offensichtliche Lösung selbst von denen, diezur Verteidigung der Ukraine abgeben, mit Entsetzen abgetan?"Derdürfte mehr alskosten, entnimmt der Wirtschaftswissenschaftler) einem Bericht der Weltbank, der Kyiv School of Economics und dem ukrainischen Regional- und Infrastrukturministerium. "Angesichts der Tatsache, dassdiesen Krieg angefangen hat, muss eszur Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine zahlen. Das steht im Einklang mit früheren Angriffskriegen wie derim Jahr 1990, die dazu führte, dass der Irak 52 Milliarden Dollar an Reparationen zahlte. Angesichts des gewaltigen Ausmaßes der durch Russlands wahllose Gewalt angerichteten Verheerungen wären die Reparationen, die es schuldet, deutlich höher. Die Uno-Generalversammlung hat zu diesem Zweck im November eine Resolution verabschiedet, die Russland für die Kosten des Wiederaufbaus der Ukrainemacht."Nach dem Schiffsunglück vor Pylos an der griechischen Küste fordert Ronen Steinke im Feuilleton der, und zwar nicht nur gegen die Fluchthelfer, sondern auch, die das offenbar manövrierunfähige Boot beobachtet hat, bevor es sank: "Ein Sprecher der griechischen Regierung wiegelt jetzt zwar ab und sagt: Die Migranten wollten gar keine Hilfe; sie wollten lieber weiter, nach Italien! - Aber selbst, wenn das stimmen sollte, würde es. Wer Menschen, die sich in Seenot befinden, ihrem Schicksal überlässt, der begeht nicht nur nach deutschem Recht eine unterlassene Hilfeleistung, strafbar nach Paragraf 323c des Strafgesetzbuchs mit bis zu einem Jahr Gefängnis. So steht es auch im griechischen Strafrecht, in Artikel 288, Absatz 2."Außerdem: Diedruckt die, dieim Auftrag der Europäischen Stiftungebendort hielt