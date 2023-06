Artem Tschech 2021. Foto: Germany2019 unter cc-Lizenz

Der ukrainische Schriftsteller war auf ein glamouröses Literatenfest in New York eingeladen worden. Dann flog er zurück -, wo er dient. Im Gepäck eine Kiste Zigarren für die Kameraden. Gehasst hatte er die Russen zunächst nicht, schreibt er in der: "Menschen waren das nicht, sondern dunkle Wesen metaphysischer Art,, die sich von menschlichen Gefühlen ernähren. Der Hass kam erst später, als wir unsere Stellungen verließen und diesahen, die wir nicht fortschaffen konnten." Dann der Rückzug: "Am letzten Tag, als wir den langersehnten Befehl zum Rückzug und Anweisungen erhielten, wann und wo wir von den Evakuierungs-Pick-ups abgeholt würden, habe ich ausgerechnet, dass wirim dichtesten Trommelfeuer würden zurücklegen müssen. Für einen Spaziergang am Wannsee oder im Grüneburgpark mag das nicht viel sein, aber an der Front ist das eine ordentliche Strecke. Deswegen habe ich alles, was ich konnte, da, an der Stellung vor Bachmut, zurückgelassen. Mitgenommen habe ich nur meine Waffe, das Nachtsichtgerät, das Funkgerät, das Tablet, die Kopfhörer, die Geldbörse, die Dokumente und...."Ein Auftrittauf dem Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg zeigte, dass er mit seinenkeineswegs aufhört, berichtet Reinhard Veser in der. Putin bezeichneteals eine Schande für das jüdische Volk, weil er mit Nazis kollaboriere. Die kämpfenden Ukrainer bezeichnet er als "", Anhänger des Nationalistenführers Stepan Bandera (der unleugbar ein Antisemit war). "Dann behauptete Putin wahrheitswidrig, die meisten der 1,5 Millionen Juden, die während des Zweiten Weltkriegs in der Ukraine ermordet wurden, seien von den 'Banderowzy' getötet worden. An den Massenerschießungen waren zwar tatsächlich ukrainische Hilfstruppen beteiligt, doch die Hauptschuld tragen deutsche Einheiten. Auch das, während dessen in Kiew im September 1941 innerhalb von zwei Tagen mehr als 30.000 Juden erschossen wurden, schrieb Putin ukrainischen Kräften zu. Tatsächlich wurde es von SS und Wehrmacht verübt."Die 22-jährige Kiewerinist von dergebeten worden, einen persönlichen Text über den(es ist der neunte, sagt sie) zu schreiben. Sie erinnert sich zunächst an den Winter: "Morgens ist es eine Lotterie, ob ich eine Vorlesung über moderne soziologische Theorien besuchen kann oder nicht - ob ich Netz haben werde, um Zoom-Vorlesungen zu besuchen. Der Supermarkt nebenan wirbt für den. Das Geräusch dieses Winters: das Brummen der Generatoren in der Dunkelheit, dazu der Geruch von Benzin. Ich weiß nicht, wie oft ich mich diesen Winterlustig gemacht habe, die an einer Ladestation aufgeladen werden mussten, die wiederum von einem Generator aufgeladen wurde, der Benzin verbrauchte, um Energie zu erzeugen. Welch ein ökologischer Kreislauf!"Geradezu rätselhaft wirkt im Licht der Ereignisse diemit den Russen, diebetrieben hatte, umzu verwirklichen. Eine Reportergruppe derversucht der Geschichte auf die Spur zu kommen: "Wie konnte das alles geschehen? Und wie konnte man das? Wer die Geschichte rekonstruiert, wer mit damals Beteiligten spricht und interne Unterlagen auswertet, stößt auf eine. Ein Untersuchungsausschuss, der im Juni 2022 in Schwerin eingesetzt wurde, hat bis heute nicht auf alle Fragen eine Antwort finden können. Aber es haben sich immerhin zwei Interpretationen herausgebildet, um das Motiv der Landesregierung zu verstehen: Entweder hat sie nureigene wirtschaftliche Interessen vertreten. Oder sie stellte sich. In beiden Fällen drängt sich die Frage auf, warum dienicht eingegriffen hat." Keine Ahnung, ob es den Verantwortlichen in derschon mal aufgefallen ist: Die Texte der Samstagsrubrik "Buch zwei" sind im E-Paper unleserlich.Außerdem: Martina Meister feiert in derdie Eröffnung eines neuen "Nationalen Museums für die Geschichte der Immigration" in Paris.