Im Interview mit(und in ihrem Buch "Zumutung Demokratie" ) denkt die Verfassungsrechtlerin darüber nach, warumhierzulande immer stärker alsempfunden wird: "Überall geht es heute darum, besonders, hervorgehoben, individuell undzu sein. Ziel ist das bestmögliche Ich, das sich von den anderen unterscheidet. Die Demokratie verspricht uns dabei, dass wir das alles dürfen. Und trotzdem legt sie uns die Zumutung auf, dass wir, wenn es ums demokratische Entscheiden geht,sind und es nicht darum geht, wie einzigartig wir sind, sondern dass wir alle gleich sind und dass meine Stimme, so großartig ich sie auch finde, im demokratischen Prozess nicht mehr oder weniger wert ist als jede andere auch." Um das Gemeinschaftsgefühl wieder zu stärken, wünscht sie sich mehr "", wie die Eckkneipe oder die Bibliothek, in der Menschen aus allen Milieus "gefahrlos miteinander in Kontakt treten" können.Im Gespräch mit demdenkt auch die italienische Philosophin über Demokratie nach, der immer mehrmisstrauen (Sie hat zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, "Das Komplott an der Macht" ). Stigmatisierung nützt da gar nichts, meint sie, viele wissen einfach nicht mehr, wer wofür verantwortlich ist: "Bis vor ein paar Jahren war die Macht eine recht konkrete Instanz: Für uns in Italien war es die. Aber an wen soll ich mich heute wenden? Rom verweist einen in vielen Punkten an, Brüssel verweist auf größereund Zwänge. Zugleich wirkt sich die reale Macht konkret auf das Leben der Menschen aus. Sie kriegen täglich einezu spüren. Doch wer die Verhältnisse ändern will, hört: Es gibt keine Alternative. Daher fühlen sich die Leute desorientiert und sehen keinen Fortschritt mehr. Sie empfinden die Demokratie als eine. Aus dieser Ohnmacht und Entpolitisierung entsteht ein Komplottismus, der ständig fragt, wer im Hintergrund die Fäden zieht und Vorstellungen von einem 'Deep State' und einer 'Neuen Weltordnung' entwickelt."Außerdem: In der würdigt die Wirtschaftsphilosophin Karen Horn den schottischen Aufklärer und Ökonomzum 300. Geburtstag.