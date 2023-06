Diebringt es in Umfragen auf- genausoviel wie die Kanzlerpartei SPD. Dieses schockierende Ergebnis versuchtInterviewerin Maria Fiedler im Gespräch mit dem Politologenauszuloten, der als Ratschlag allerdings auch nur anzubieten hat, dass diemöglichst nicht gegen die Ampel polemisieren sollte, weil davon nur die AfD profitiert. Vor allem der "Woke-Wahn" solle möglichst nicht angegriffen werden: "Dämonisierungen gehen über Kritik am Regierungshandeln hinaus. Die 'politische Klasse' - in diesem Fall die Ampel - wird als Gefahr für die Bevölkerung dargestellt. Das kennen wir. Das ist nicht nur riskant mit Blick auf das eigene Wählerpotenzial. Es gibt dann auchmehr - in dem Moment wird die CDU zur Fundamentalopposition. Das vergessen die Bürger nicht. Wenn die CDU in Thüringen nach der nächsten Wahl mit den Grünen koalieren würde, enttäuscht sie ihre Wähler und produziert Politikverdruss."Die Zahlen kommen aus dem "ARD-Deutschlandtrend" , wo die AfD-Popularität vor allem aus derbegründet wird. Es gibt allerdings auch einige interessanteZahlen. So finden etwa 32 Prozent der Westdeutschen, aber 55 Prozent der Ostdeutschen, dass die Unterstützung der Ukraine mit Waffen zu weit gehe.Dieist prorussisch und bändelt neu mit Putin an, schreibt der georgische (im deutschen Exil lebende) Autor "Zoorama" ) in der, zugleich wollen laut Umfragen 89 Prozent der Georgier in die EU. Dennoch hat die georgische Regierung denwieder für Moskau geöffnet, setzt sich damit dem Risiko amerikanischer Sanktionen aus - und das Land wird überschwemmt mit putinistischen Russen, die sich mit den Russen im Exil mischen: "Heute hört man in Tiflis und Batumiauf den Straßen. Es gibt auch Cafés, deren Personal nur noch Russisch spricht. Der lang gehegte Traum der Russen, ein, scheint Realität zu werden. Die jungen Leute finden in diesem schönen Land keinen Platz mehr für sich, die Zahl der Emigrant:innen ist enorm angestiegen. Wer kann, versucht auszureisen.. Was dem Kreml in der Ukraine nicht gelungen ist, soll in Georgien gelingen. Mithilfe der georgischen Regierung. Nach den Schwierigkeiten in der Ukraine braucht Putin wenigstens irgendwo einen kleinen Sieg. Warum nicht in Georgien?"