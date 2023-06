In dem Straflager, in demderzeit eine 9-jährige Haftstrafe absitzt, wird heute eingegen ihn eröffnet, berichtet Helmut Ortner bei. Die Öffentlichkeit ist dabei nicht zugelassen. "Die Staatsanwaltschaft hat 3.800 Blatt Material und 196 Aktenordner zusammengetragen. Gegen Nawalny wird in sechs Punkten Anklage erhoben, darunter Gründung, Finanzierung und Beteiligung an einer. Weiterhin wegen Aufruf zum Extremismus und Verharmlosung des Nazismus. Mit 'extremistischer Organisation' ist der von Nawalny gegründete Fonds für die(FBK) gemeint. Dieser hat eine Reihe von Indizien für Korruption auf höchster politischer Ebene bis hin zur Kreml-Oligarchie veröffentlicht. Vor zwei Jahren wurde der Fonds für extremistisch erklärt - vom selben Moskauer Stadtgericht, vor dem der Prozess gegen ihn selbst nun stattfindet. Bei einer Verurteilung drohen Nawalny nach eigenen Angaben. Hier soll ein Regierungsgegner vernichtet werden."Laut einer Umfrage an mehr als 500 russischen Universitäten will schreibt die in Russland geborene und in Berlin lebende Schriftstellerin in ihrer regelmäßigen Presseschau russischer Medien in der. Vor allem berichtet sie von den zahlreichen Repressionen: "In Tscherepowez schlug die Polizei zwei Mädchen brutal zusammen, bevor sie sie. In der Polizeistation erhielten die Mädchen mehrere Tage lang keine Nahrung und konntentrinken. Bislang ist nicht bekannt, was genau man ihnen vorwirft. (…) Eine 34-Jährige aus Moskau, die nach Wladikawkas flog, wurde festgenommen, weil sie während des Flugeslas. Sie war von den Passagieren des Flugzeugs denunziert worden. (…) Außerdem sollgebaut werden. Insgesamt 22 Hektaren Land in der Nähe des Dorfes Knewitschi in der Region Primorje sind für den Bau eines neuen Untersuchungsgefängnisses vorgesehen."Im Gespräch mit Bascha Mika glaubtnicht, dassdie vollen fünf Jahrewird. Außerdem kritisiert er die deutsche Bundesregierung für die Entscheidung, Erdogan: "Leider hat die Bundesregierung den Willen von 25 Millionen türkischen Wählern ignoriert, die sich der Autokratie widersetzten. In ihren früheren Glückwunschbotschaften verzichtete sie sogar darauf, demokratische Prinzipien zu betonen. Es ist traurig zu sehen, wie westliche Regierungen ihre Prinzipien zugunsten ihrer täglichen Interessen aufgeben." Zugleich spricht er sich dafür aus, diemit der Türkei nicht einzustellen: "Ich möchte die Türkei immer noch als Teil der europäischen Familie sehen. Europäische Institutionen wie der Europarat und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sollten die türkische Regierung dazu zwingen, die von ihr unterzeichneten."Auch eine dieser grausamen Geschichten aus den. Vor zwei Jahren wurde die 15-jährige Shaïna mutmaßlich von ihrem Freund bei lebendigem Leib verbrannt. Sie war von ihm schwanger, und er wollte keinen "Bastard" von einer Hure, soll er im Gefängnis gesagt haben. Laure Daussy berichtet fürüber den Prozess: "Über diesen Prozess hinaus ist es die schreckliche Geschichte einer jungen Frau, die zum Opfer von Justiz und Polizei und desund mehr noch des übersteigerten Sexismus in dem Viertel, in dem sie aufwuchs, wurde. Shaïna war einer derdes Jahres 2019, aber ihr Tod erinnert an den von Sohane Benziane, die ebenfalls 2002 in einer Siedlung in Vitry-sur-Seine bei lebendigem Leib verbrannt starb, ermordet von einem abgewiesenen Jungen, der sich rächen wollte. Bei unseren Ermittlungen in Creil haben uns andere junge Frauen erzählt, dass sie Angst davor haben, das gleiche Schicksal wie Shaïna zu erleiden. Viele von ihnen leben unter der ständigen Kontrolle der, trauen sich nicht, sich so zu kleiden, wie sie wollen, und sind zu absoluter Diskretion verurteilt, wenn sie einen Freund haben."Gestern hat dererneut festgestellt, dass diedergegen EU-Recht verstößt. "Das Gesetz ist so antidemokratisch, dass Kritiker es gar alsbezeichnen. Eine neue Qualität, selbst für die PiS", kommentiert Viktoria Großmann in der: "Denn dass Polen sich bereits seit 2016 in einem ständigen Clinch mit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg sowie mit der EU-Kommission befindet, das mag für viele abstrakt sein. Trotz Bruch des EU-Rechts fließt janach Polen, gut erkennbar an überall ordentlich angebrachten Plaketten, die auf solche Subventionen hinweisen. Nun werden neue Strafen gegen Polen verhängt, bestimmte EU-Mittel weiter zurückgehalten. Doch Einknicken wird die PiS-Regierung nicht, das Urteil wird sie für ihre Erzählung über die übergriffige, anti-polnische,nutzen."Im Gespräch mit demspricht die Russland-Expertin und ehemalige Trump-Beraterin, die 2019 gegen Trump aussagte, (und deren viel diskutiertes Buch "There is nothing for you here" über Populismus in Russland und den USA bisher erst auf Englisch erschienen ist) über die "", ihre Sorge, dass Trump nach einem erneuten Wahlsieg eineschaffen könnte, den Wahlerfolg derund die ausgeprägten Vorbehalte vieler Ostdeutscher gegen die deutsche Unterstützung für die: "Mit seiner Invasion hat Russland geschickt den weltweit tief sitzenden Widerstand gegen die globaleausgenutzt. Die Art und Weise, wie Menschen den Krieg in der Ukraine bewerten, wird dadurch definiert, wie sie auf die USA blicken. Der sogenannte 'Whataboutism'. Sie fragen: 'Aber was ist mit der Rolle der USA im, inoder?' Und meinen, es stünde uns nicht zu, die russische Invasion in der Ukraine zu kritisieren. 'Russland macht doch nur das, was die USA gemacht haben', sagen sie. Manche Leute glauben, dass in der Ukraine einder USA oder dem 'kollektiven Westen', also den USA und ihren Verbündeten, gegen Russland herrscht. Das ist. Und Propaganda funktioniert nur, wenn sie auf einer Welle reitet, die bereits existiert. Putin nutzt die vorhandene Stimmung sehr geschickt aus."Derstartet die Serie "Letters on Democracy", in der fünf Schriftsteller in fünf Briefenentwerfen. Heute schreibt der niederländische Autor , der, ohne besonders konkret zu werden, den Begriff dersehr weit fasst: "Für mich setzt liberale Demokratie voraus, dass ich mit Menschen zusammenleben kann, die sich für Dinge einsetzen, die ich verachte, dass ich sogar mit ihnen am selben Tisch essen kann. Etwas übertrieben ausgedrückt bedeutet dies, dass ich mit Menschen zusammenleben kann,. Solange sie das nicht wirklich tun, habe ich kein besonderes Problem mit ihren Wünschen. Vorausgesetzt, sie respektieren das Gesetz, haben sie ein Recht auf ihre Fantasien und ihre Hobbys. Das ist für mich ein weiteres Merkmal der liberalen Demokratie, dass ich michfühlen kann, dass es nicht notwendig ist, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen oder Polizisten, Richter und Staatsanwälte zu bestechen."