Mit den Vorwürfen gegentun sich Abgründe auf. Mehrere Fans werfen dem-Sänger Übergriffigkeiten und sexuelle Ausbeutung vor. Recherchen vonundzeichnen das Bild eines professionellen Zuführungssystems, bei dem Fans mit einschlägigen Absichten auf Social Media rekrutiert und gecastet werden. Lindemanns Verlag KiWi, wo vor wenigen Jahren seine Porno- und Vergewaltigungsgedichte erschienen sind, hat sich unterdessen von ihm getrennt - insbesondere auch, weil Lindemann sich in einem Gewaltporno inszenierte und dabei auch sein bei KiWi veröffentlichtes Buch von einem Dildo penetrieren ließ. Die Band lehnt in einem Statement ihre "Vorverurteilung" ab. Jakob Biazza ist in derentsetzt, dass esoffenbar noch immer solche Rekrutierungssysteme gibt: "Wie kann es sein, dass es all dies noch immer gibt und eine Menge Leute davon gewusst haben müssen und? ... Der Metal, der Rock, der Rap, im Grunde die meisten der Genres, die unter den sehr weiten Begriff der populären Musik fallen, haben ein relativ."Ist dies "das Ende des Dumpfbacken-Spektakels", fragt sich Julian Weber im-Kommentar mit Blick auf die Grenzen austestende Rammstein-Ästhetik: "Aus der Ferne winktals Kläranlage von Machismo. Frech haben Rammstein die Vorzeichen umgedreht und kreuzen toxische Maskulinität mit Punkdrastik." Doch "Punk war die Absage an Machotum, Frauen konnten sich dabei ebenso von Rollenbildern lösen. Anders als in der Exploitationshölle von Rammstein." Lange hatte man Lindemanns Texte und Inszenierungen unter dem Begriff desin Schutz genommen, schreibt Michael Pilz in der. Doch nun werde "die Schicht aus jenem Ich und einer, durch die Till Lindemann und Rammstein 30 Jahren lang geschützt waren, durchlässig und wirkungslos, auch wenn sich vielleicht nichts beweisen lassen wird."Jürgen Kaube lässt in derkeinen Zweifel daran, dass er Lindemanns angebliches Verhalten - so sich die Vorwürfe als wahr entpuppten - und dessen Gewaltporno schlicht widerwärtig findet. Justiziabel würde dies alles aber erst, wenn Lindemann tatsächlichverwendet hat, um Frauen gefügig zu machen. Bislang sei die Lage unklar, daher werde auch vongesprochen, um aufs moralische Argument zu zielen - nur welche Macht sollte Lindemann ausgenutzt haben? Stellen hat er ja keine zu besetzen. Hier werde die Argumentation "wolkig", meint Kaube, schließlich signalisiere Lindemanns Selbsinszenierung glaubhaft "Gefahr: "Die Mädchen sind insofern nicht überrumpelt worden, es sei denn von ihrer eigenen."Ueli Bernays von der sieht hingegen zwischen dem 60-jährigen Lindemann und seinen jungen Fans, von denen einige "offenbar im Teenageralter" sind, ein "Verhältnis von" vorliegen. "Kunst bleibt Kunst, solange sie sich auf Andeutung beschränkt und sichabgrenzt. Kippmomente waren bisher charakteristisch für Rammstein." Doch Lindemann hat "die Grenze der Kunst zur Realität gleich mehrfach überschritten. Er hat sexuelle Suggestionen ins Pornografische konkretisiert. Und er identifiziert sich nun offenbar mit der eigenen Kunstfigur, um im Tournee-Alltag jenes pornografische Skript zu verwirklichen, das er im Video vorgezeichnet oder allenfalls auch nachgeliefert hat." Und auch die Soziologin will die Band im-Interview nicht so davonkommen lassen: "Dass es schwerfällt, sich vorzustellen, dass junge Menschen auf Konzerten in der ersten Reihe nicht sexualisierte Begegnungen, sondernerwarten, sollte zu denken geben."Uwe Schütte liest für dieim Lichte aktueller Ereignisse den 2022 erschienenen Rammstein-Reader , in dem eine Gruppe Akademiker der Rammstein-Ästhetik nicht so sehr auf den Grund, sondern nach Schüttes Ansicht vor allem auf den Leim gehen. Für ihn ein Fall "denn "nix Genaues weiß man nicht, wenn hier elf kluge Köpfe über den rechts kodierten 'Sound of Germany' nachdenken. Vielleicht auch eine Art."Die Feuilletons trauern zudem um die finnische Komponistin, die im Alter von 70 Jahren einem Tumor erlegen ist. Zu früh, viel zu früh findet Manuel Brug in der. Ihr im August uraufgeführtes neues Werk "Hush" wird damit zum Vermächtnis: "Hush. Stille. Das ist auch ein schöner Begriff für die kostbaren,, eben oft auch um die Stille kreisenden Saariaho-Klänge." Seit ihrer Zeit am Centre Pompidou in den frühen Achtzigern charakterisieren diese "auch, Tonband und Live-Elektronik ihre trotzdem meist zauberhaft sphärischen Werke, die sie für große wie kleine Formationen, diverse Instrumente und Gelegenheiten vorrätig hatte. ... Diese zarte, feine rothaarige Frau die Menschen mit ihrer Musik verzaubert und verzückt. Weil sie eben nicht abstoßend wirkte, sich erst erarbeiten lassen wollte und musste, sondernwar." Weitere Nachrufe schreiben Judith von Sternburg ( FR ) und Tomi Mäkelä ( FAZ ). Wir hören ihren "Lichtbogen" aus den Achtzigern:Besprochen werdenSoundtrack zu seinem Konzertfilm "Shadow Kingdom" ( BLZ ) sowie Konzerte von FR ), FR ), Presse ) und TA ).