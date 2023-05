Im Interview mit dersprichtüber ihre zwei Leben als Schauspielerin im Iran und als promovierte Theaterwissenschafterin in Deutschland. Das ging 15 Jahre lang gut - bis zum Mord an der Kurdin. Seitdem geht sie nicht mehr zurück, obwohl die Sittenpolizei sie auch in Deutschland immer noch begleitet: "Egal, wo wir sind: Iran hat immer. ... Ein Beispiel: Nachdem ich meinen ersten Gedichtband veröffentlicht hatte, haben sie bei dernach Iran vor meinen Augen meinen Namen bei Google eingegeben, um zu schauen, ob es im Internetgibt. Das hat mich wirklich krank gemacht. Ich trage kein Kopftuch. Ich bin Akademikerin. Aber wenn ich in Deutschland einen Vortrag hatte, war meine größte Sorge nie: Hoffentlich läuft der Auftritt gut. Sondern immer: Was mache ich mit? Trage ich keine Kopfbedeckung, grenze ich mich damit ab und gehe das Risiko ein, meine Familie in Iran nicht mehr besuchen zu dürfen. Trage ich eine, verleugne ich mich selbst.", einst durchaus ein Kritiker deutscher, vor allem sozialdemokratischer Ostpolitik, wird in dervon Ralph Bollmann interviewt. Im Krieg sieht er auch Chancen, die es Olaf Scholz erlauben könnten, sich als Visionär zu erweisen: "Der Krieg ist der Vater aller Dinge, sagte schon Heraklit. Nehmen Sie die. Seit dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens hat sich, wenn man von Kroatien mal absieht. Plötzlich ist diese Agenda ganz zentral: westlicher Balkan, Ukraine, Moldau, Georgien. Da erhoffe ich mir mehr von Deutschland. Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik drei große Würfe gegeben: Adenauers Westbindung, Brandts Ostpolitik sowie die deutsche und europäische Einigungspolitik von Helmut Kohl. Jetzt hat Olaf Scholz die Chance auf ein viertes strategisches Projekt:."Der ehemalige Bundesinnenministerfordert im Gespräch mit Helene Bubrowski von dereine neue, die er aber lieber nicht so nennen will. Hintergrund sind die Erfahrungen mit der Pandemie und eventuell auch mit dem Versagen der Behörden in der Ahrtalflut. Einesoll mindestens in Krisen möglich sein. Und "wir müssen uns daran gewöhnen, dass Krisen zur Normalität gehören, auch zur politischen Normalität. Krisen brauchen. Wir haben zum Teil sektoral solche Regelungen, zum Beispiel neuerdings im Infektionsschutzgesetz. Mein Vorschlag ist es, abstrakt generellezu schaffen. Auslöser können unterschiedliche Krisenszenarien sein, die länderübergreifend die Sicherheit Deutschlands betreffen: große Fluchtbewegung, ein Angriff auf eine IT-Infrastruktur, ein Cyberangriff, nationale Naturkatastrophen." Der Bundestag soll dann den Ausnahmezustand feststellen.Über eine gebündelte Anstrengung zur Bewältigung einer Krise schreibt ebenfalls in dervom Institut für Zeitgeschichte München. Er protestiert gegen die Behauptung des Autors "Der Osten: eine westdeutsche Erfindung" ), der Begriff "Aufbau Ost" sei eine Vokabel aus der der "Lingua Tertii Imperii" (LTI). Erstens treffe das nicht zu, denn die Nazis sprachen in internen Dokumenten von einem "Ost", zweitens, so Hoffmann in der Folge ausführlich, handelte es sich eben um dies: eine gebündelte Anstrengung, um dieNeuen Länder einigermaßen auf Niveau zu bringen. Dabei seien Fehler passiert: "Eine Parallele zu dem verbrecherischen 'Generalplan Ost' des NS-Regimes, die Dirk Oschmann und Christoph Hein ziehen, ist jedoch gänzlich unangemessen,."In dem Moment, woin den neuen Ländern immer neuen Umfragerekorde erzielt, erstaunt es ohnehin, dass Bücher, die die DDR schönmalen wie Oschmanns Streitschrift oderBestseller "Diesseits der Mauer" so warme Aufnahme finden. Es gibt ein drittes Buch, das ein wesentlich ungemütlicheres Bild zeichnet, den Roman "Die Möglichkeit von Glück" der Autorin, die sich im Interview mit Peter Maxwill vomrecht kritisch über Oschmann und Hoyer äußert. Sie weist unter anderem darauf hin, dass "es einein Ostdeutschland gibt, über die zu wenig gesprochen wird. Man kann den rechtsextremen Terror oder die Erfolge der AfD nicht verstehen, wenn man nichts über dieweiß. Es ist eben nicht so, dass die Ostdeutschen ein friedfertiges Völkchen sind, aus dem es beim Anblick eines Schwarzen unverhofft herausbricht. Gerade unter Jüngeren, das zeigen Studien, sind menschenfeindliche und autoritäre Ideen."Die Theologinattackiert in, der darauf beharrt, dieauf eine Stufe zu stellen. Mit keinem Wort erwähne er die Entnazifierungsrhetorik Putins, der auch anderweitig in Kontinuitäten stehe. Und sie empfiehlt ihm die Lektüre vonRoman "Leben und Schicksal" . Da lerne man: "Das Nazi- und das Sowjetregime sind nichts als Zwillingsbrüder, die denselben Zwecken dienen und daher austauschbar sind. In 'Leben und Schicksal' erklärt ein Nazi-Lagerleiter einem alten Bolschewiken: 'Wenn ihr siegt, werden wir.' Deshalb ist die Haltung des Pazifismus, ob wir es nun mit Putin oder Hitler zu tun haben, so trügerisch. Deshalb erinnert die gegenwärtige Argumentation des Papstes unweigerlichund die Illusionen der Münchner Unterhändler."In dererinnert Bartosz T. Wieliński, Vizechef der, dass nicht nur Ukrainer gegen Diktatur kämpfen, sondern auchwie, Korrespondent der, der im Februar in Belarus wegen angeblicher "Förderung des Nazismus und der Verbreitung von ethnischem Hass" zuverurteilt wurde: "Wenn die westliche Welt heute Berichte über die Verbrechen der russischen Armee in Butscha, Irpin, Izium und Cherson liest, neigen die Menschen dazu, das Leid in Belarus zu vergessen. Zu Unrecht. Die Unterdrückung in dem Land hat einangenommen. Die Zahl der politischen Gefangenen hat 1.500 erreicht und steigt weiter an. Die in blitzschnellen und unfairen Prozessen verhängten Urteile sind drakonisch. Einigen Gefangenen, und Belarus ist das einzige Land in Europa, in dem sie vollstreckt wird." In der erzählt der Philosoph Alexander Friedmann zugleich, wie Alexander Lukaschenko mitpunkten will.Außerdem: Auf bringt uns Ira Peters mit Hilfe der Friedensaktivistinnenaus Armenien undaus Aserbeidschan auf den neusten Stand im Konflikt zwischen den beiden Ländern.